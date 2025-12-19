Vía Tres Arroyos / Agenda Cultural

Agenda Cultural del fin de semana para Tres Arroyos

Todas las actividades programadas para los días 19, 20 y 21 de diciembre.

Gabriel Sode
Gabriel Sode

19 de diciembre de 2025,

Agenda Cultural del fin de semana para Tres Arroyos
Agenda Cultural Tres Arroyos

Vía Tres Arroyos te presenta la Agenda Cultural de Tres Arroyos para los días 19, 20 y 21 de diciembre.

Calle Colón 100-200

Domingo 21: Emprende navideño – Espectáculos en vivo – de 18 a 22 horas.

----------

Parque Cabañas

Domingo 21: Feria del Parque – emprendedores, artesanos, músicos y la presencia de Papá y Mamá Noel – De 11 a 19 horas.

----------

Centro Cultural La Estación - Avenida Ituzaingó 320

Sábado 20: Festival de Navidad: emprendedores, artesanos, carros gastronómicos, Mercados Barriales, espectáculos – Desde las 18 horas.

----------

Temas Relacionados

MÁS DE Agenda Cultural
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS