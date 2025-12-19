Agenda Cultural del fin de semana para Tres Arroyos

Vía Tres Arroyos te presenta la Agenda Cultural de Tres Arroyos para los días 19, 20 y 21 de diciembre.
Calle Colón 100-200
Domingo 21: Emprende navideño – Espectáculos en vivo – de 18 a 22 horas.
----------
Parque Cabañas
Domingo 21: Feria del Parque – emprendedores, artesanos, músicos y la presencia de Papá y Mamá Noel – De 11 a 19 horas.
----------
Centro Cultural La Estación - Avenida Ituzaingó 320
Sábado 20: Festival de Navidad: emprendedores, artesanos, carros gastronómicos, Mercados Barriales, espectáculos – Desde las 18 horas.
----------