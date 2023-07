Adolfo Olivera: “Preocuparte por aquel que la está pasando mal, más allá de cómo te vaya a vos, eso se llama empatía”

Sin duda alguna, Adolfo Olivera es uno de los precandidatos a concejales de Tres Arroyos en las elecciones 2023, que más nivel de conocimiento tiene entre la población. Su rol de periodista independiente y siempre comprometido, el desempeño al frente de su productora “Un camino hasta vos” que fue creciendo poco a poco con la ayuda y el trabajo a la par de su familia, le han dado un rol destacado dentro de la sociedad.

A esta parte de su curriculum se le agrega que, desde el 2008, es delegado Regional del Sindicato de Seguro y actualmente también, se desempeña como director de OSSEG la obra social del seguro.

En el 2001 fue candidato a concejal por el Polo Social del Padre Farinello y en el 2003, candidato a intendente por el Polo Social Utopía.

Luego, se alejó de la política, aunque, como bien dice Olivera en dialogo con Vía Tres Arroyos, uno nunca deja de hacer política.

“Al que le gusta la política, nunca deja de ejercerla. Todo lo que hacemos es política, desde participar en la comisión de un club, en una cooperadora o en la discusión que tenés en la peña con los amigos”.

“Esta vez el desafío es distinto porque está la posibilidad de ocupar una banca y de solucionar los problemas a los vecinos desde una posición de poder”.

“Yo trabajo en los medios de comunicación y desde esa posición también podemos cambiar alguna realidad, involucrándonos, opinando, haciendo participar a los vecinos o estando presente en los lugares donde están las problemáticas”.

“Desde los medios – continúa Olivera- uno puede ayudar a que lleguen las soluciones moviendo los resortes que se tienen que mover. Ahora, los resortes somos nosotros, por lo que, tendremos la posibilidad de llegar más rápido o estar en contacto más directo con los problemas”.

Adolfo Olivera, precandidato a concejal de Tres Arroyos por Unión por la Patria Foto: Prensa UxP

VTA: ¿Por qué decidiste volver a la política?

“Más allá de que haya decidido participar en una lista porque se dieron todas las posibilidades, también me encuentra en una etapa de mi vida, donde puedo decir que este es el momento para hacerlo. Estuve 20 años fuera, se podría decir que soy nuevo en la política, porque la participación mía fue en el año 2001-2003″.

“En el 2004 asumí como sub delegado del Sindicato de Seguro, en el 2008 como delegado Regional cargo que ocupo hasta el día de hoy. Soy también, director de la Obra Social a nivel nacional lo cual es una responsabilidad muy grande.”

“Siempre estuve en lugares donde tuve la posibilidad de hacer algo por los demás o de practicar la solidaridad y la empatía. Ahora el desafío es otro, Primero porque el país lo necesita: no es lo mismo que vaya para la derecha a que vaya para el campo nacional y popular y desde ese lugar defender los derechos que hemos obtenido”.

“Son innegables las obras que se han hecho en Tres Arroyos con la ayuda del gobierno Nacional y Provincial que tiene una mirada mucho más solidaria e inclusiva. Hoy está la posibilidad cierta de que en Tres Arroyos cambie a nivel municipal de signo político, eso posiblemente abra la puerta para que muchas cosas cambien para mejor”.

VTA: Para participar debes hacerlo dentro de un espacio donde te sientas escuchado y haya concordancia de criterios

“Exactamente, aunque dentro del mismo espacio haya gente que no piensa como uno. Si bien vamos todos más o menos para el mismo lado, tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras formas de hacer las cosas distintas”.

“Cada uno tiene su impronta su forma de manejarse en la vida, que después la tiene que llevar a la política. Yo creo que el secreto es ese. Si queremos que las cosas cambien, no tiene que cambiar nuestra forma de manejarnos, nuestra forma de ver las cosas”.

“Para mí es una ventaja que la gente me conozca a partir de mi actividad como periodista, porque eso me ha dado vinculación con la gente de la cultura, del deporte, con lo trabajadores, con la clase media y con casi todos los ámbitos de la sociedad”.

VTA: Sos sindicalista. El sindicalismo está bastante mal visto por una parte de la sociedad que lo acusa de enriquecimiento y corrupción. No todos son iguales, pero equivocadamente se mete a todos en la misma bolsa. Es un prejuicio, diría que casi instalado. ¿Cómo te llevas o como te enfrentás con ese prejuicio?

“Como bien decís, es un prejuicio de la sociedad y uno lucha contra eso. Hay gente que tiene ese prejuicio con los sindicalistas, con los políticos, y bueno, uno tendrá prejuicios con otras cosas y luchamos con eso que es propio del ser humano”.

“A mí me molestaría tener que estar explicando que sos una persona honesta cuando no debería ser así, porque eso te lo garantiza lo que has hecho en tu vida”.

“Uno no tiene por qué salir a explicar que es una buena persona, eso se refleja en lo que hace todos los días, te respalda tu trayecto en la vida, en el trabajo, en la función pública o privada. Las cosas deberían ser menos prejuiciosas o crueles con aquellos que no encarnamos ese papel”.

“Ahora, si vos me preguntás si hay sindicalistas corruptos, sí, claro que los hay; como también habrá abogados corruptos, futbolistas corruptos, cocineros corruptos, maestros corruptos o recolectores de residuos corruptos”.

“La corrupción no es algo particular de un sector, lamentablemente es parte del ser humano y en unos lugares se ve más que en otros, pero yo no tengo por qué hacerme cargo de un sindicalista corrupto. Por suerte la gente de Tres Arroyos me conoce, y siempre que me ven a mi o a mi familia, nos ven trabajando, lo que tenemos nos lo ganamos trabajando”.

“Yo no voy a ir a un barrio en bicicleta para demostrarle a la gente que soy solidario con aquellos que tienen un poco menos de suerte en la vida o que tienen necesidades, yo voy a ir con mi auto, con el auto en el que ando todos los días porque me lo gané trabajando. No tengo por qué mentirle a la gente, no soy más ni menos que nadie porque tenga un auto, una casa o me pueda ir de vacaciones”.

“Yo tengo una forma de vida y me preocupa lo que le pasa al otro. A mí no me tiene que importar lo que le pasa al otro porque yo tengo las mismas necesidades. Preocuparte por aquel que la está pasando mal, más allá de cómo te vaya a vos, eso se llama empatía y es la diferencia entre cambiar las cosas y no cambiarlas”.

VTA: La política no estaría tan desprestigiada como se supone, entonces.

“No. Claramente hay muchos políticos que hacen todo lo posible para que la política esté desprestigiada, pero también tenemos que valorar a la gente honesta y que tiene ganas de hacer cosas”.

“Hay muchísima gente valiosa, en las instituciones, en los clubes, en las cooperadoras que laburan por amor al arte. Si vos te ocupás de esa gente, la apoyás, la respaldás ¿¡Sabés la cantidad de cosas que se pueden hacer?!”

VTA: Si te toca ser concejal ¿Tenés un orden de prioridades de la cosas que hay que hacer?

“Un tema muy importante es que Tres Arroyos tiene una falencia muy grande en el área de Salud, hay que actuar con rapidez no solo en el problema de la guardia pediátrica, sino en la atención de las salitas y en varias cuestiones más. Es uno de los requerimientos más importantes que nos hacen los vecinos y gran parte de la población, junto con la inseguridad”.

VTA: Estando en el primer lugar de la lista de concejales de Unión por la Patria, hay chances altas de que te asegures un lugar en el Concejo Deliberante. ¿Por qué decidiste aceptar esa responsabilidad?

Llego a la lista de la mano de Martín Garate pero lo que más me motivó para tomar la decisión de participar, fue el hecho de que hubiera unidad.

Me parece que el campo nacional y popular tenía que llegar unido a la elección, tanto en Tres Arroyos como a nivel Nacional. Era necesario elaborar proyecto en conjunto. Obviamente que hay diferencias, pasa en todos lados y en todos los partidos políticos, pero dentro de ese contexto que el peronismo de Tres Arroyos haya conseguido la unidad y que me hayan elegido para encabezar la lista es un hecho muy importante porque es la primera vez desde la vuelta de la Democracia, que hay un dirigente sindical a la cabeza de una lista del peronismo, no es un hecho menor.

Claramente esto, si no tuviese el apoyo de mi familia, no lo podría hacer. Todos los proyectos que yo encaro siempre son proyectos colectivos, la cara soy yo, pero ellos están siempre conmigo. Es la forma que tenemos de llevar las cosas en la vida y por eso también nos facilita mucho la participación en la política. Fernanda, mi esposa, me acompaña siempre, no solo moralmente sino presencialmente. Mi hija más grande ahora está en La Plata, le gusta la política más que a mí y siempre recibo de ella algún consejito ‘acordate de esto, no te olvides de esto otro’ y bueno, al más chiquito le toca acompañarme. Yo lo acompaño a fútbol y el me acompaña en la política”.