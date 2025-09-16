Se llevaron a cabo el miércoles último, las elecciones de cargos regionales, provinciales y nacionales del Sindicato del Seguro. En todos los niveles se participó con lista única, en este caso la Lista Blanca, encabezada a nivel nacional por el actual Secretario General Jorge Sola, acompañado por Stella Chiarelli como secretaria adjunta.

En la nueva conducción que tendrá mandato hasta 2029, el cargo de pro tesorero será ocupado por el dirigente local Adolfo Olivera (actual concejal por Unión por la Patria).

En tanto en Interior será Gustavo Méndez, en Organización Fabián Casco, Tesorera Gabriela Pérez, Gramiales Daniel Navazzo, Sec de la Mujer Marina Cunietti, Previsión Ariel Michel y Prensa Matías Alvarez.

Adolfo Olivera electo para integrar la Conducción Nacional del Sindicato del Seguro

Contundente triunfo de la Lista Blanca

En Tres Arroyos votaron 138 afiliados, sobre un padrón de 175, lo que representa una participación del 79%. Los resultados registrados fueron: Mesa 95 en la sede de OSSEG, votaron 25 afiliados, con 24 votos para Lista Blanca y 1 voto en blanco.

En la mesa 96 que funcionó en la empresa La Mercantil Andina, votaron 31 afiliados con 30 votos para la lista Blanca y 1 voto en blanco.

En tanto en la mesa 97 que funcionó en La Perseverancia Seguros, votaron 82 trabajadores, donde la Lista Blanca obtuvo 79 sufragios y 3 votos en blanco.

En el plano regional, mientras que en las categorías provincial y nacional se registraron 2 votos en blanco. Totalizando en el escrutinio final 138 votos emitidos. A nivel regional: 133 votos para la lista Blanca, mientras que en el plano provincial y nacional, la lista Blanca obtuvo 134.

Representación tresarroyense en la lista

De esta manera para este nuevo período de la conducción, en Tres Arroyos, la delegación regional estará a cargo de Adolfo Olivera y como delegada Adjunta Silvia Rolando.

En el nivel provincial el secretario general de la Seccional Buenos Aires, será Adolfo Olivera, secundado por Daniel Tudda (La Plata), mientras que completan la comisión directiva como secretaria de Gremiales Tamara Vázquez (Bahía Blanca), secretaria de Acción Social María de la Paz Aldasoro (Olavarría), secretaria Tesorera, Sara Quirino (Mar del Plata), secretario de Organización Sebastián Raposo (Trenque Lauquen) y Secretaria de Prensa Valeria Apicella.

En la conducción de la Seccional Buenos Aires, también acompañarán como congresales María Josefina Parravicini y Alejandra Gugliotta, trabajadoras de Tres Arroyos, en la conformación provincial.