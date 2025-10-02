Durante los tres días de la FIT 2025, Adolfo Gonzales Chaves mostró al mundo todo lo que lo hace único. Más de 140.000 personas de diversas nacionalidades, pasaron por el stand montado por el Municipio Chavense.

Los visitantes vivieron experiencias que resumen lo mejor de Chaves: la arquitectura imponente de Francisco Salamone, los cielos infinitos y la adrenalina del Vuelo a Vela, la dulzura de La Chavense, y la tradición de la Fiesta Provincial del Asado Pampeano.

Adolfo Gonzales Chaves dejó su huella en la Feria Internacional de Turismo

Chaves se reafirma como un destino ideal para escapadas de fin de semana, donde naturaleza, cultura, deporte y gastronomía se entrelazan en cada experiencia.

La participación en la FIT 2025 demuestra el compromiso del municipio de promover el turismo, la identidad local y la producción de calidad, invitando a todos a vivir Chaves de cerca.