Adolfo Gonzales Chaves celebró el 109° aniversario de la fundación del distrito

Adolfo Gonzales Chaves celebró este 22 de agosto el 109° aniversario de la fundación del distrito, con una jornada que reunió a autoridades locales, provinciales y a cientos de vecinos y vecinas que se acercaron a compartir un día de orgullo comunitario.

El acto oficial comenzó por la mañana con el izado de la bandera en la Plaza 25 de Mayo, encabezado por la intendenta Lucía Gómez, acompañada por autoridades, concejales de ambos bloques, representantes de instituciones, ex intendentes —entre ellos Daniel Vissani y Marcelo Santillán— y una gran concurrencia de la comunidad.

Posteriormente, la intendenta brindó un discurso en el que resaltó el valor de la identidad propia del distrito y el compromiso de seguir construyendo futuro:

“Nuestros fundadores estarían orgullosos de ver la sociedad que somos hoy, pero no debemos quedarnos con eso. Queremos seguir teniendo la ambición sana de crecer y de construir juntos un futuro mejor para todos”, afirmó Gómez.

En su mensaje, la jefa comunal hizo un repaso de las obras y acciones que se vienen desarrollando en estos primeros ocho meses de gestión, entre ellas:

La continuidad y finalización del Centro de Atención Primaria de Salud en De La Garma (CAPS) y el Centro Universitario.

La entrega de 25 viviendas para familias de Chaves y De La Garma.

La conclusión de la obra de la Escuela Técnica y la construcción de nuevas aulas en la Escuela Primaria N° 20.

La articulación con universidades nacionales para ampliar la oferta de carreras en el distrito.

La puesta en marcha del tomógrafo y la finalización del quirófano en el Hospital Anita Eliçagaray, junto a la refacción integral del geriátrico.

La incorporación de contenedores de residuos que cambiaron la forma de recolección, mejorando la limpieza urbana y cuidando a los trabajadores municipales.

El arreglo de caminos rurales en todo el distrito, con el parque vial nuevamente en funcionamiento.

La recomposición de condiciones laborales para los empleados municipales, con indumentaria, herramientas y el respaldo de un gobierno presente.

“En estos meses estamos construyendo juntos el Municipio que nos merecemos: un Municipio en el que los vecinos y vecinas volvieron a confiar, un Estado presente”, subrayó la intendenta.

Tras el acto protocolar, la celebración continuó con el desfile cívico-institucional, los tradicionales fogones, la feria de emprendedores y una variada grilla de espectáculos artísticos y musicales que se extendieron durante toda la jornada.

Con un fuerte acompañamiento de la comunidad, el aniversario de Gonzales Chaves volvió a poner en valor la historia compartida, la unión de los pueblos que lo conforman y el compromiso de seguir proyectando un futuro de desarrollo y oportunidades.