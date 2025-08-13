Acto de colación y entrega de diplomas a los graduados de Contador Público de Cresta

Este lunes, se llevó a cabo el Acto de Colación de Grado y Entrega de Diplomas a estudiantes que finalizaron la carrera de Contador Público que se dictó en Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (Cresta) gracias al convenio de la Municipalidad de Tres Arroyos con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Con la presencia de familiares, docentes, autoridades, y miembros de la comunidad educativa, los graduados fueron: Micaela Garate, Jennifer Martin, Tamara Da Sanmartino, Camila Ozan, Florencia Segura, Florencia Tano, Romina Ramirez, Lucila Dominguez, Magali Vega, Abril Calafate, Lucía Sanchez, Celina Gallardo, Oriana Muñoz, Agustina Harkan, Marcos Deyurca, Cecilia Sarmiento y Néstor Castro.

Participaron el Intendente Municipal Dr. Pablo Garate; el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, Mg. Eduardo De Giusti; el Secretario del Consejo Directivo de la UNLP, Martín Masson; la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Mara Redivo; el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco y la Coordinadora de CRESTA, Mg. Valeria Guido.