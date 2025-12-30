Vía Tres Arroyos / Polideportivo

Actividades de Verano 2026 en el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos

También habrá propuestas recreativas y dieprotivas en distintos espacios barriales y para todas las edades.

La Municipalidad informa el cronograma de Actividades de Verano 2026 que se desarrollarán en el Polideportivo Municipal y distintos espacios barriales, con propuestas recreativas, deportivas y saludables para todas las edades.

Pileta Libre

Lunes, miércoles y viernes: de 14:00 a 19:00 hs

Sábados y domingos: de 14:00 a 19:00 hs

Actividades en la Pileta

Aquazumba

Lunes y miércoles – 10 horas - Profesora: Gisela Vulcano

Colonia de Adultos Mayores

Lunes, miércoles y viernes – de 10 a 13 horas - Profesores: Mariana Arias, Matías Abascal, Hernán Croce, Christian Vester, Paz Villamarzo y Antonella Díaz

Natación para niños

Martes y jueves 16 a 16:45 horas (6 y 7 años) - 17 a 17:45 horas (8, 9 y 10 años) - Profesora: Carina Cotta

Actividades en el Polideportivo

Yoga

Martes y jueves – 8:30 horas - Profesora: Verónica Vera

Yoga

Lunes y Miércoles – 19 horas - Profesora: Mariana Arias

Handball

Martes y jueves – de 20 a 22:00 horas - Profesor: Guillermo Ajargo

Caminata

Lunes y jueves – 20 horas - Profesora: Valeria Cardano

Actividades en los Barrios

Caminata Saludable

Lunes y miércoles – 19 horas – Plaza Islas Malvinas

Martes y jueves – 19 horas – Plaza España - Profesoras: Gisela Vulcano y Mailén Vásquez

Estas actividades forman parte de la propuesta municipal para promover el deporte, la recreación y el bienestar durante la temporada de verano, fortaleciendo el encuentro y la vida saludable en la comunidad.

Para inscribirse dirigirse al Polideportivo Municipal en el horario de 07 a 14 horas, La Rioja 100 o comunicarse al Tel: 423811 -15509201.

