Actividades de Verano 2026 en el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos

La Municipalidad informa el cronograma de Actividades de Verano 2026 que se desarrollarán en el Polideportivo Municipal y distintos espacios barriales, con propuestas recreativas, deportivas y saludables para todas las edades.
Pileta Libre
Lunes, miércoles y viernes: de 14:00 a 19:00 hs
Sábados y domingos: de 14:00 a 19:00 hs
Actividades en la Pileta
Aquazumba
Lunes y miércoles – 10 horas - Profesora: Gisela Vulcano
Colonia de Adultos Mayores
Lunes, miércoles y viernes – de 10 a 13 horas - Profesores: Mariana Arias, Matías Abascal, Hernán Croce, Christian Vester, Paz Villamarzo y Antonella Díaz
Natación para niños
Martes y jueves 16 a 16:45 horas (6 y 7 años) - 17 a 17:45 horas (8, 9 y 10 años) - Profesora: Carina Cotta
Actividades en el Polideportivo
Yoga
Martes y jueves – 8:30 horas - Profesora: Verónica Vera
Yoga
Lunes y Miércoles – 19 horas - Profesora: Mariana Arias
Handball
Martes y jueves – de 20 a 22:00 horas - Profesor: Guillermo Ajargo
Caminata
Lunes y jueves – 20 horas - Profesora: Valeria Cardano
Actividades en los Barrios
Caminata Saludable
Lunes y miércoles – 19 horas – Plaza Islas Malvinas
Martes y jueves – 19 horas – Plaza España - Profesoras: Gisela Vulcano y Mailén Vásquez
Estas actividades forman parte de la propuesta municipal para promover el deporte, la recreación y el bienestar durante la temporada de verano, fortaleciendo el encuentro y la vida saludable en la comunidad.
Para inscribirse dirigirse al Polideportivo Municipal en el horario de 07 a 14 horas, La Rioja 100 o comunicarse al Tel: 423811 -15509201.