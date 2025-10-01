Vía Tres Arroyos / Espectáculos

Actividades de la semana en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos

Expo Art 2025, exposición de alumnos de la EESN Nº 1 de 6to año ARVIS y Taller de gestión para artistas visuales.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

1 de octubre de 2025,

Actividades de la semana en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos
Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos - Banderas

El Centro Cultural La Estación de tres Arroyos te presenta las actividades programadas para los próximos días.

Reflejos

Exposición de las obras de los alumnos de la EESN Nº 1 de 6to año ARVIS.

Inicio viernes 3 de octubre 19:30 horas.

Actividades de la semana en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos
Actividades de la semana en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos

----------

Mostrar lo que hago - Taller de gestión para artistas visuales

Coordinan Paula Jaureguiberryy María Menegazzo de la Escuela de Arte de Tandil.

Viernes 3 de octubre a las 10 horas.

Actividades de la semana en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos
Actividades de la semana en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos

----------

Expo Art 2025

Sábado 4 de octubre:

11 horas: Apertura: expositores toda la jornada

17.30 horas: Dance Studio “Jannan” dirigido por Jennifer González

19 horas: Ballet de Danzas Españolas dirigido por Gisela Príncipe y Susana Fernández

21 horas: Cierre de jornada expositores

Domingo 5 de octubre

11 horas: Apertura expositores toda la jornada

18.30 horas: Desfile

19.30 horas: Luciana Quiroga

20 horas: Cierre de jornada expositores

Buffet durante las dos jornadas a cargo de Rotary Club Tres Arroyos Horizonte - El evento es a beneficio de Centro de Día Caminemos Juntos -Entrada libre y gratuita - Llevar un alimento no perecedero.

Actividades de la semana en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos
Actividades de la semana en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos

Temas Relacionados

MÁS DE Espectáculos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS