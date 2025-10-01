Actividades de la semana en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos

El Centro Cultural La Estación de tres Arroyos te presenta las actividades programadas para los próximos días.
Reflejos
Exposición de las obras de los alumnos de la EESN Nº 1 de 6to año ARVIS.
Inicio viernes 3 de octubre 19:30 horas.
----------
Mostrar lo que hago - Taller de gestión para artistas visuales
Coordinan Paula Jaureguiberryy María Menegazzo de la Escuela de Arte de Tandil.
Viernes 3 de octubre a las 10 horas.
----------
Expo Art 2025
Sábado 4 de octubre:
11 horas: Apertura: expositores toda la jornada
17.30 horas: Dance Studio “Jannan” dirigido por Jennifer González
19 horas: Ballet de Danzas Españolas dirigido por Gisela Príncipe y Susana Fernández
21 horas: Cierre de jornada expositores
Domingo 5 de octubre
11 horas: Apertura expositores toda la jornada
18.30 horas: Desfile
19.30 horas: Luciana Quiroga
20 horas: Cierre de jornada expositores
Buffet durante las dos jornadas a cargo de Rotary Club Tres Arroyos Horizonte - El evento es a beneficio de Centro de Día Caminemos Juntos -Entrada libre y gratuita - Llevar un alimento no perecedero.