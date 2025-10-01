El Centro Cultural La Estación de tres Arroyos te presenta las actividades programadas para los próximos días.

Reflejos

Exposición de las obras de los alumnos de la EESN Nº 1 de 6to año ARVIS.

Inicio viernes 3 de octubre 19:30 horas.

Actividades de la semana en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos

----------

Mostrar lo que hago - Taller de gestión para artistas visuales

Coordinan Paula Jaureguiberryy María Menegazzo de la Escuela de Arte de Tandil.

Viernes 3 de octubre a las 10 horas.

Actividades de la semana en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos

----------

Expo Art 2025

Sábado 4 de octubre:

11 horas: Apertura: expositores toda la jornada

17.30 horas: Dance Studio “Jannan” dirigido por Jennifer González

19 horas: Ballet de Danzas Españolas dirigido por Gisela Príncipe y Susana Fernández

21 horas: Cierre de jornada expositores

Domingo 5 de octubre

11 horas: Apertura expositores toda la jornada

18.30 horas: Desfile

19.30 horas: Luciana Quiroga

20 horas: Cierre de jornada expositores

Buffet durante las dos jornadas a cargo de Rotary Club Tres Arroyos Horizonte - El evento es a beneficio de Centro de Día Caminemos Juntos -Entrada libre y gratuita - Llevar un alimento no perecedero.