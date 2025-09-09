Abierta la inscripción al XVI Salón Nacional de Dibujo y Pintura Profesor José Rodrígo

La Municipalidad de Tres Arroyos a través de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos y el Museo Municipal José A. Mulazzi, informan que, a partir de este martes 9 de septiembre, se abren las inscripciones al XVI Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Prof. José Rodrigo”.
Los artistas interesados, pueden ingresar al siguiente formulario online HACIENDO CLIC ACÁ
Allí encontrarán las Bases y Condiciones de este certamen.
Calendario
a) Inscripción a través del formulario online: del 9/9/2025 al 31/10/2025 (inclusive)
b) Publicación de los seleccionados: 15/11/2025
c) Recepción de las obras seleccionadas en el Museo Municipal José A. Mulazzi: del 17/11/2025 al 02/12/2025
d) Reunión del jurado para la evaluación y selección de ganadores: del 03/12/2025 al 05/12/2025
e) Apertura de la muestra: 10/12/2025.
f) Entrega de premios: 12/12/2025.
Premios
SECCIÓN PINTURA
- 1° PREMIO: (adquisición): $1.000.000
- 2° PREMIO: $500.000
- Mención Especial
SECCIÓN DIBUJO
- 1° PREMIO: (adquisición): $1.000.000
- 2° PREMIO: $500.000
- Mención Especial*
A LA MEJOR OBRA TRESARROYENSE
- (adquisición): $500.000
- Mención Especial *
*Se entregarán diplomas digitales a todos los seleccionados.
Cabe destacar que, este Salón tiene como objetivo fomentar, valorar y difundir la producción artística. Asimismo brindar a los participantes premiados, integrar la colección del Museo y el acervo patrimonial Municipal.
Por cualquier duda o consulta, pueden comunicarse al correo electrónico:
Correo Electrónico: museotarroyos@gmail.com
Tel. fijo: 02983 – 43 45 55 (lunes a viernes de 7 a 14 horas)
WhatsApp: 2983 – 619143.