Vía Tres Arroyos / Arte

Abierta al público la exposición del Salón de Pintura “Profesor Rodrígo” en el Museo Mulazzi

Durante todo el mes de enero.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

22 de diciembre de 2025,

Abierta al público la exposición del Salón de Pintura “Profesor Rodrígo” en el Museo Mulazzi
Abierta al público la exposición del Salón de Pintura “Profesor Rodrígo” en el Museo Mulazzi

El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, invita al público a visitar y recorrer el XVI Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Prof. José Rodrigo”, de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 7 a 14 horas, durante todo el mes de enero, con entrada libre y gratuita.

Más de 50 obras pertenecientes a diversos artistas de diferentes puntos del país, se encuentran expuestas en donde se destaca la riqueza y diversidad del arte contemporáneo y tradicional argentino.

Se invita a todo el público a disfrutar de esta experiencia cultural enriquecedora.

Abierta al público la exposición del Salón de Pintura “Profesor Rodrígo” en el Museo Mulazzi
Abierta al público la exposición del Salón de Pintura “Profesor Rodrígo” en el Museo Mulazzi

Temas Relacionados

MÁS DE Arte
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS