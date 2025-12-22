Abierta al público la exposición del Salón de Pintura “Profesor Rodrígo” en el Museo Mulazzi

El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, invita al público a visitar y recorrer el XVI Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Prof. José Rodrigo”, de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 7 a 14 horas, durante todo el mes de enero, con entrada libre y gratuita.

Más de 50 obras pertenecientes a diversos artistas de diferentes puntos del país, se encuentran expuestas en donde se destaca la riqueza y diversidad del arte contemporáneo y tradicional argentino.

Se invita a todo el público a disfrutar de esta experiencia cultural enriquecedora.