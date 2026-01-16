Abel Pintos llega a Tres Arroyos en el marco de los 80 años del Club Olimpo

En el marco del 80° aniversario del Club Olimpo de Tres Arroyos, la institución se prepara para recibir a Abel Pintos en un show que promete ser uno de los eventos culturales más importantes del verano en la ciudad. El recital se realizará el sábado 24 de enero y contará con una extensa grilla artística, además de un importante despliegue organizativo.

Juan José Etcheto, uno de los referentes del club y parte de la organización, brindó detalles sobre cómo avanza la preparación del espectáculo, la venta de entradas y la logística prevista para una noche que busca convertirse en una verdadera fiesta popular.

Venta de entradas y facilidades de pago

Según explicó Etcheto, la venta de entradas tuvo un muy buen comienzo, especialmente en los primeros días, impulsada por el público más fiel que busca ubicaciones preferenciales. Luego, el ritmo se desaceleró, algo que atribuyó a la época del año.

“Diciembre es un mes complejo desde lo económico: fiestas, egresos, comuniones. Siempre es un mes caro”, señaló.

No obstante, destacó que en los últimos días la demanda volvió a activarse, favorecida por las opciones de financiación.

“Tenemos cuatro cuotas sin interés con el Banco Provincia, incluso con un reintegro de hasta 10.000 pesos por compra. Con otras tarjetas hay tres y seis cuotas, algunas con mínimo interés, pero son alternativas accesibles”.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Planeta Alternativa, en la sede del club ubicada sobre calle Alberdi, y también el mismo día del evento, cuando se habilitará una boletería sobre avenida Castelli.

Abel Pintos en Tres Arroyos

Un show de alto nivel y una grilla extendida

El recital de Abel Pintos será el cierre de una propuesta artística que se extenderá por más de cuatro horas. Las puertas del predio se abrirán a las 18, mientras que los espectáculos comenzarán a las 20.

La grilla incluye al grupo local Toke Cumbiero, la banda Plan B con su homenaje a Soda Stereo y, como antesala del show principal, la presentación del saxofonista César Bongiovanni.

“Es una previa pensada para disfrutar muchas horas de música, compartir y vivir una experiencia completa”, destacó Etcheto.

Además, el predio contará con food trucks, barras y espacios de descanso para el público.

Abel Pintos, una estrella cercana a su público. (Prensa Abel Pintos)

Disposición del predio y organización

El escenario estará montado dentro de la cancha del club, con los vestuarios adaptados como camarines y áreas técnicas. Se dispondrán 20 filas preferenciales, 20 filas de plateas y una tribuna general.

Los accesos estarán claramente diferenciados: las plateas y preferenciales ingresarán por calle San Luis, mientras que las generales lo harán por Catamarca 1300. También habrá un estacionamiento cercado y vigilado, ubicado a unos 50 metros del lugar del espectáculo.

“Estamos trabajando con Policía, Seguridad Privada y la comisión de padres del club para garantizar que todo funcione de la mejor manera”, explicó.

Meet & Greet y sorteos especiales

Como novedad, la organización lanzó un Meet & Greet que permitirá a diez personas sacarse una foto con Abel Pintos.

“Es un momento único. Abel es una persona muy cercana y predispuesta, quienes ya lo vivieron quedaron encantados”, afirmó Etcheto.

Para participar, es necesario contar con la entrada y seguir las redes oficiales del club: **@ClubOlimpoTSAR**.

Un homenaje y una apuesta institucional

El recital forma parte de las celebraciones por los 80 años del Club Olimpo, y representa un esfuerzo significativo para la institución.

“Hacer un show en una cancha tiene otro gustito. Sabemos que después hay que reacondicionar el piso, pero es una manera de homenajear a quienes fundaron el club y de mostrar el predio a mucha gente que quizás no lo conoce”, sostuvo.

Finalmente, Etcheto remarcó la importancia del acompañamiento del público.

“El apoyo de la gente es clave. No solo para disfrutar de un gran espectáculo, sino también para que los clubes puedan seguir manteniendo sus instalaciones y ofreciendo espacios para que los chicos estén contenidos a través del deporte”.

El 24 de enero, Tres Arroyos vivirá una noche especial, con música, celebración y un artista de primer nivel en el corazón de uno de sus clubes históricos.