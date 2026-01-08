A la venta las entradas para la 20ª edición de las 6 horas a la Corvina de Mayor Peso del Club Recreativo Echegoyen

El Club Recreativo Echegoyen de San Francisco de Bellocq puso la la venta las inscripciones para la 20ª edición del concurso Las 6 Horas a la Corvina de Mayor Peso que se llevará a cabo en la localidad de Claromecó el próximo 1 de marzo.

Premios principales: más de $280 millones en juego

Premiación de la categoría corvina:

1º premio: camioneta Toyota 4x4 modelo 2025

2º premio: Toyota Yaris + trofeo

3º premio: $12.000.000 + trofeo

4º premio: $6.000.000

5º premio: $3.000.000

6º premio: $2.000.000

7º premio: $1.500.000

8º al 10º: $1.200.000

11º al 15º: $700.000

16º al 25º: $600.000

26º al 30º: $500.000

31º al 35º: $400.000

36º al 40º: premios en artículos de pesca

La inscripción tendrá un costo de $150.000 la entrada general y $140.000 para damas, socios, cadetes y jubilados. La cuota social anual del club para 2026 será de $25.000.

Pesca variada, inscripción anticipada y puntos de venta

Concurso de pieza mayor (pesca variada sin corvina):

1º premio: $5.000.000 + trofeo

2º premio: $3.000.000 + trofeo

3º premio: $2.000.000 + trofeo

La inscripción anticipada, válida hasta el 20 de febrero de 2026, participará por el sorteo de un Toyota Yaris.

Los puntos de venta incluirán casas de pesca de Tres Arroyos, Claromecó, Orense, San Francisco de Bellocq, San Cayetano, Necochea, Mar del Plata, Colón, Dorrego, Monte Hermoso y Bahía Blanca, entre otros. “A partir del año anterior empezamos a abrir el abanico en toda la provincia”, explicó.

El pago puede realizarse en efectivo, tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria y billeteras virtuales mediante Cuenta DNI y Mercado Pago.

Desde el viernes 27 de febrero se entregarán en la sede del club las entradas compradas por internet.

Categorías especiales y premios para socios

premios para damas y cadetes:

1º premio: $800.000 + trofeo

2º premio: $500.000 + trofeo

3º premio: $300.000 + trofeo

Para los socios, cuyos aportes anuales serán de $25.000, los premios serán:

1º premio: $2.000.000 + trofeo

2º premio: $1.000.000 + trofeo

3º premio: $500.000 + trofeo

Sorteos especiales

“Entre todos los participantes que se inscriban hasta el día del concurso vamos a volver a sortear una camioneta Toyota 4x4 0 km modelo 2025” - indicaron desde la organización. Este sorteo se realizará junto al correspondiente a la inscripción anticipada.

Habrá más de 20 controles fijos en la playa, encargados de levantar piezas y trasladarlas al control central, con el objetivo de que lleguen vivas.

El concurso no se suspende por mal clima, decisión tomada desde la edición anterior.

Transporte y una novedad por los 20 años

Para quienes no cuenten con movilidad propia, el club mantendrá el servicio de traslado a la costa, brindado por el Ministerio de Pesca, destinado a llegar a los diferentes sectores habilitados.

Como novedad especial por los 20 años, el club anunció 20 sorteos de $1.000.000 cada uno , entre todos los inscriptos.