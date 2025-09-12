Vía Tres Arroyos / Arte

5to. Encuentro de pequeños dibujantes de la Fundación Campano de Tres Arroyos

Se realizará el sábado 27 de septiembre a las 15 horas en su sede de H. Yrigoyen 252. Inscripción libre y gratuita.

12 de septiembre de 2025,

El próximo sábado 27 de septiembre desde las 15 horas, se llevará a cabo en las instalaciones de la Fundación Campano, ubicada en Hipólito Yrigoyen 252, el 5º “Encuentro de Pequeños Dibujantes”, destinado a niños de entre 3 y 12 años.

Los chicos que quieran participar, podrán inscribirse de manera gratuita en 3 categorías:

  • De 3 a 5 años.
  • De 6 a 9 años.
  • De 10 a 12 años.
El tema y los materiales son libres, pero deberán ser materiales que se trabajen en seco, es decir, sin agua (lápices, fibras, crayones, marcadores, etc.). Habrá materiales disponibles para quienes no traigan propios.

Los dibujos se realizarán en un plazo máximo de una hora, y serán evaluados el mismo día por el jurado. Habrá premios en cada categoría. La totalidad de los trabajos serán expuestos en la Galería de la Fundación Campano.

