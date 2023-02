24 Horas de la Corvina Negra 2023, Gustavo Barrionuevo: “ganar este concurso es el deseo de todo pescador”

Gustavo Barrionuevo se convirtió en el ganador de las 24 Horas de la Corvina Negra 2023.

El experimentado pescador pudo, por fin, subirse a lo más alto del podio luego de su segundo lugar en el año 2020.

“Es una emoción muy grande, es el deseo de todo pescador. Es muy difícil manejar las emociones y los sentimientos”.

“Estuve muy cerquita de ganarlo hace algunos años, Dios no quiso en aquella oportunidad y hoy me dio revancha”.

La curiosidad del caso es que es conocido de Marcos García el participante de Carhue que ocupaba el primer lugar durante una gran parte del concurso. En un momento le mandó un mensaje de texto felicitándolo y augurándole que era difícil que lo desbancaran, cuando a los pocos minutos, Barrionuevo tuvo el pique ganador.

“Estaba felicitando a Marcos, somos amigos de la misma zona, justo le mandé un mensaje diciéndole que le había picado una buena y a mí las chiquitas y al ratito me tocó el pique a mí.”

Luego del pique que sucedió a las dos de la mañana Barrionuevo indicó:

“La espera se hizo larga, la cabeza no se puede manejar. Pero todos nos merecemos ganar. Ayer se comunicó conmigo Alzogaray quien salió primero en la edición 2020 y yo segundo. Me deseaba suerte y la suerte me tocó.”

“Encarné con calamarete, pero también es verdad que le dedico mucho tiempo a la pesca. Tener un buen tiro te permite tener un plus a la hora de pescar”.

24 Horas de la Corvina Negra 2023: Gustavo Barrionuevo ganador Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Con respecto a la camioneta Toyota Hilux que le corresponde por el primer premio Barrionuevo indicó:

“Seguro que lo vendo. Soy un laburante común y corriente, que vive al día y el dinero no me va a hacer rico pero me va a permitir estar más liviano y darle un buen destino”.

Por último dedico el triunfo a sus amigos y a todos los que lo acompañan: “muy especialmente a la familia Valerio que me metieron en esto, a Sony a la Familia Tenaglia y a todos mis amigos y familiares”.

“No se como voy a festejar. Estoy muy cansado pero sin sueño”.