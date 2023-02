24 Horas de la Corvina Negra 2023: la divertida anécdota entre Barrionuevo y García, primer y segundo puesto

La fraternidad y el compañerismo entre los pescadores es moneda corriente y algo de eso se vivió durante la 61º edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra entre el cascallarense Gustavo Barrionuevo, ganador del concurso y su escolta Marcos García oriundo de Carhue.

Son amigos, habían pescado juntos en alguna ocasión.

Marcos García se instaló en la zona del Franganillo. Fue allí donde consiguió la pieza, una corvina Blanca de 3,029 kilogramos que lo catapultó durante varias horas al frente de la clasificación.

Marcos García , segundo puesto en las 24 Horas de la Corvina Negra Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Al enterarse que su amigo lideraba, Barrionuevo le mandó un mensaje por whatsaap felicitándolo y diciéndole que con ese peso era difícil que se le escapara el primer puesto.

La anécdota sigue y así la relata Marcos García: “el paisa (Barrionuevo) me dice: no me puedo mover de acá porque no hay pique en ningún lado, con el que hablo no pesca, así que me voy a quedar acá'. Al rato me manda la foto y me escribe “te voltié” – contó entre risas.

“Más allá de todo, me puso muy contento por Gustavo, es parte de esto y lo felicito”.

Gustavo Barrionuevo ganador de las 24 Horas de la Corvina Negra 2023 Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Igualmente nada mal le fue a Marcos García que se alzó por el segundo lugar con una Toyota Hilux 4x2, 0 kilómetro.

“Si me la puedo quedar me la quedo y el año que viene vuelvo con ella –comentó- hace aproximadamente 18 años que participo, encarné con langostino y lombriz”.

¿El secreto está ahí? Consultamos desde Vía Tres Arroyos y nos respondió:

“El secreto está cuando te ilumina el de arriba y te dice que hoy lo ganás vos, podés encarnar con un zapato que si es para vos es para vos”.

Visiblemente emocionado García finalmente agradeció a toda su familia que banca “su locura por la pesca” y saludó a todas las mujeres de los pescadores “por todas las cosas que le aguantan a un pescador” – cerró.