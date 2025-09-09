Vía Tres Arroyos / Espectáculos

2ª Fiesta del Turismo Rural este fin de semana en San Francisco de Bellocq

La localidad, vivirá un fin de semana que combinará tradición, turismo y propuestas para toda la familia.

Redacción Vía Tres Arroyos
9 de septiembre de 2025,

Exitosa 1º edicion de la Fiesta del Turismo Rural en San Francisco de Bellocq

Este sábado 13 y domingo 14 se llevará a cabo la 2ª Fiesta del Turismo Rural de San Francisco de Bellocq en el Predio La Ex Estación, con entrada libre y gratuita.

Durante dos jornadas, se podrán disfrutar de espectáculos artísticos, talleres, conferencias, feria de artesanos y emprendedores, gastronomía típica, stands institucionales y actividades culturales que ponen en valor la identidad del pueblo.

El sábado estará dedicado a la jornada académica, con charlas, recorridos históricos, la inauguración del futuro museo en la estación, la presentación de un fotolibro y, por la noche, la experiencia de astroturismo y una gran peña folklórica con destacados artistas.

El domingo la celebración continuará con la misa y la procesión de la Virgen, presentaciones culturales, exposiciones fotográficas y un escenario que recibirá a músicos y grupos folklóricos de la región, con el cierre a cargo de Los Del Fuego.

