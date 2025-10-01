Vía Tres Arroyos / Concejo Deliberante

15ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos

Orden del Día.

1 de octubre de 2025,

Este jueves 2 de octubre se llevará a cabo la 15ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de tres Arroyos y a continuación te presentamos el Orden del Día

BANCA CIUDADANA: Mía Zurita (10:45 Hs.)

SESION ORDINARIA DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025

11.00 Hs

O R D E N D E L D I A :

1.- Aprobación de Acta Nº 1039 .-

DESPACHOS COMISION DE LEGISLACION, INTERPRETACION Y ACUERDOS

2.- Departamento Ejecutivo: Eleva designación del Sr. Juan Iván Elgart, quien cumplirá funciones como Director Ejecutivo del Organismo Descentralizado “Dirección de Vialidad Rural del Partido de Tres Arroyos”.

ASUNTOS ENTRADOS

3.- Bloque Concejales La Libertad Avanza: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, para que informen la cantidad de empleados en Administración Central y Entes Descentralizados.-

4.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Ente Descentralizado Vial, arbitre los medios para mejorar el estado de los caminos rurales del Distrito de Tres Arroyos.-

5.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose a la Dirección de Producción y Sustentabilidad, para solicitar información respecto de la Arenera Municipal.-

6.- Bloque Concejales Unión por la Patria: Elevan Proyecto de Resolución manifestando su repudio y rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional, de la derogación de la ampliación del Régimen de Zona Fría.-

7.- Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, un informe sobre acopio transitorio de bidones de agroquímicos en Orense.-

8.- Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, arbitre los medios necesarios para que se reparen los caminos de acceso a San Mayol.-

9.- Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, arbitren los medios necesarios para que se proceda al mantenimiento de la calle Almafuerte y aledañas de la Localidad de Orense.-

10.- Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, un informe técnico sobre equipamiento municipal destinados a la gestión de residuos sólidos urbanos.-

11.- Expedientes girados al Archivo:

344417/2025 Grupo Scout 271 Tomas Santa Coloma: Solicitan nombrar una nueva calle “Maestro Scout Emilio Medina Zambelli”.

344497/2025 Villanueva Marina E.: Solicita la derogación del inciso 4° del Artículo 2° de la Ordenanza N°5431/05 para permitir el uso de locales ubicados en subsuelos.

