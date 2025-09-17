Este Jueves 18 de septiembre se llevará a cabo a 14ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos y a continuación te presentamos el Orden del Día.

SESION ORDINARIA DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

11.00 Hs

O R D E N D E L D I A :

1.- Aprobación de Acta Nº 1038.-

DESPACHOS COMISION DE LEGISLACION, INTERPRETACION Y ACUERDOS

2.- Gustavo Moller: Solicita licencia al cargo de Concejal por el Bloque Unión y Libertad.

3.- JURAMENTO de Inés Loida MESSERLIANO.-

4.- Departamento Ejecutivo: Eleva Proyecto de Ordenanza solicitando se autorice operatoria de Leasing a efectos de adquirir equipamiento médico sanitario, por un monto de hasta $500.000.000 + IVA.-

5.- Intendente Municipal: Solicita licencia anual.-

ASUNTOS ENTRADOS

6.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Sr. Intendente Municipal, para solicitar información respecto de las Licitaciones que han sido otorgadas por este Gobierno.-

7.- Bloque Concejales La Libertad Avanza: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento ejecutivo y a través del área correspondiente, para reparar los juegos, cancha de básquet y fogones en el Vivero Forestal Ingeniero Paolucci.-

8.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo para gestionar con las autoridades del Banco Provincia de Bs. As. la instalación de cajeros automáticos en la Localidad de Reta.-

9.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, arbitre los medios necesarios para que se mejore la iluminación en la zona del Polo Educativo Municipal.-

10.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose a la Sría de Salud para solicitar que se optimice los recursos económicos y humanos y generar acompañamiento respecto a salud mental en comunidades educativas.-

11.- Expedientes girados al Archivo:

327981/2024 Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose al DE Mpal. para solicitar campaña de concientización sobre seguridad vial dirigida a conductores, peatones y ciclista.

331055/2024 Bloque Concejales Juntos por el Cambio: Solicitan a la Comisión por los Derechos de Familia, se autorice la colocación de una estrella amarilla en el lugar del accidente donde perdió la vida la Sra. Sandra Elsa Ranalli el 11/08/2022.