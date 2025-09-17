Vía Tres Arroyos / Política local

14ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos

Se llevará a cabo este jueves. En esta nota el Orden del Día.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

17 de septiembre de 2025,

14ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos
Concejo Deliberante Tres Arroyos

Este Jueves 18 de septiembre se llevará a cabo a 14ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos y a continuación te presentamos el Orden del Día.

SESION ORDINARIA DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

11.00 Hs

O R D E N D E L D I A :

1.- Aprobación de Acta Nº 1038.-

DESPACHOS COMISION DE LEGISLACION, INTERPRETACION Y ACUERDOS

2.- Gustavo Moller: Solicita licencia al cargo de Concejal por el Bloque Unión y Libertad.

3.- JURAMENTO de Inés Loida MESSERLIANO.-

4.- Departamento Ejecutivo: Eleva Proyecto de Ordenanza solicitando se autorice operatoria de Leasing a efectos de adquirir equipamiento médico sanitario, por un monto de hasta $500.000.000 + IVA.-

5.- Intendente Municipal: Solicita licencia anual.-

ASUNTOS ENTRADOS

6.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Sr. Intendente Municipal, para solicitar información respecto de las Licitaciones que han sido otorgadas por este Gobierno.-

7.- Bloque Concejales La Libertad Avanza: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento ejecutivo y a través del área correspondiente, para reparar los juegos, cancha de básquet y fogones en el Vivero Forestal Ingeniero Paolucci.-

8.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo para gestionar con las autoridades del Banco Provincia de Bs. As. la instalación de cajeros automáticos en la Localidad de Reta.-

9.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, arbitre los medios necesarios para que se mejore la iluminación en la zona del Polo Educativo Municipal.-

10.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose a la Sría de Salud para solicitar que se optimice los recursos económicos y humanos y generar acompañamiento respecto a salud mental en comunidades educativas.-

11.- Expedientes girados al Archivo:

327981/2024 Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Eleva Proyecto de Comunicación dirigiéndose al DE Mpal. para solicitar campaña de concientización sobre seguridad vial dirigida a conductores, peatones y ciclista.

331055/2024 Bloque Concejales Juntos por el Cambio: Solicitan a la Comisión por los Derechos de Familia, se autorice la colocación de una estrella amarilla en el lugar del accidente donde perdió la vida la Sra. Sandra Elsa Ranalli el 11/08/2022.

Temas Relacionados

MÁS DE Política local
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS