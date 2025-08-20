12ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos

Este jueves 21 de agosto se llevará a cabo en el Salón Blanco Municipal la 12ª Sesión Ordinaria del período legislativo 2025 del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos y en esta nota te acercamos el Orden del Día.

SESION ORDINARIA DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2025

11.00 Hs

O R D E N D E L D I A :

1.- Aprobación de Acta Nº 1036.-

DESPACHOS COMISION POR LOS DERECHOS DE FAMILIA

2.- Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Eleva P. de Ord. estableciendo Campaña de Difusión y Concientización “No a la trata de persona”“, con el objetivo de promover la toma de conciencia sobre la trata de personas y la explotación sexual.

3.- Bloque Concejales Movimiento Vecinal y Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Ordenanza modificando Artículos 26 y 27 de la Ordenanza Nº 7733/2024.- (Becas de Estudios).-

4.- Bloques Concejales Movimiento Vecinal y Bloque Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Ordenanza modificando Artículos 25 y 26 de la Ordenanza Nº 7732/2024 (Becas Transporte).-

DESPACHOS COMISION DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

5.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Ordenanza para que se coloque un cartel ilustrativo en el Mirador de la Albufera de Reta, donde figure la semblanza del ingeniero Francisco Forés.

DESPACHOS COMISION DE LEGISLACION, INTERPRETACIÓN Y ACUERDOS

6.- Delegado Municipal de Orense (Julián Pérez Olivero): Eleva P. de Ord. denominando a la calle del Balneario Orense con el nombre de “Carlos A. de Agostini”. (Ajd; 341453/2025 Asociación de Fomento Villa Balneario Orense Proponen nombres para una calle del Balneario Orense).-

7.- Del Águila María Cecilia: Solicita licencia al cargo de Concejal por el Bloque Juntos por el Cambio.-

ASUNTOS ENTRADOS

8.- Bloque Concejales La Libertad Avanza: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, arbitren los medios necesarios para gestionar el intercambio de especies arbóreas con el Municipio de Saladillo.-

9.- Bloque Concejales La Libertad Avanza: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, para que se reglamente la Ordenanza Nº 6892/2016 sobre la eliminación de pozos ciegos en el Distrito de Tres Arroyos.-

10.- Bloque Concejales La Libertad Avanza: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, para que se proceda al retiro de desechos acumulados en Avda. Belgrano desde el 1600 al 2600.-

11.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose a la Sría de Seguridad, para que se garantice el Servicio de Guardavidas desde el 16/11 hasta el 05/04/2026 en las costas del Distrito.-

12.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, para que se reparen las calles de la Sección Quintas de la Localidad de Orense.-

13- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, para que dispongan los medios necesarios a la colocación de cartelería, a fin de preservar el Patrimonio Cultural e Histórico de nuestro Partido.-

14.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, para que informe sobre las canillas comunitarias y la instalación de una planta de Osmosis Inversa en la Localidad de Reta.-

15.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Resolución dirigiéndose a la Honorable Cámara de Senadores de la Pcia. de Bs. As. a fin de solicitar el tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley de Adhesión al Régimen Federal de empleo protegido para personas con discapacidad.-

16.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área que corresponda, para realizar una reunión de la Comisión de Banco de Tierras.-

17.- Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área que corresponda, para que informen sobre la conexión de gas en la localidad de Claromecó.-

18.- Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Sr. Intendente Municipal y Srio. de Hacienda, para que informen sobre la situación económica de este Municipio en el periodo de Enero a Julio de este año.-

19.- Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo, y a través del área correspondiente, para que se cumpla con el Código de Planeamiento Urbano y Regional y ruidos molestos, sobre local nocturno “Cocodrilo”.-

20.- Expedientes girados al Archivo:

338908/2025: Asociación de Surf de Tres Arroyos: Eleva Proyecto de Ordenanza para reglamentar el funcionamiento de las escuelas de surf y body board en el Balneario Claromecó.

339018/2025 Bloque Concejales Movimiento Vecinal: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, para que se dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 7345/2020 (Programa calidad del agua de red).

340328/2025 Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Se dirige a la Pte. de la Comisión por los Derechos de la Familia para manifestar preocupación por lo ocurrido con el Sistema de Evaluación de Becas.

342209/2025 Bloque Concejales La Libertad Avanza: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, para que alumnos del Conservatorio de Música puedan seguir asistiendo a clases.-

343258/2025 Bloque de Concejales Juntos por el Cambio: Elevan Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ordenanza Nº 6162/2010 en relación al resguardo y uso de vehículos al servicio de la Municipalidad.-