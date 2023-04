“Ya no tenemos privacidad”: el inventor del celular está preocupado por nuestra dependencia al aparato

Hace 50 años el ingeniero electrónico, Martin Cooper, inventó el primero teléfono celular comercial. Hoy en día, el pionero reconoce beneficios del dispositivo, pero se encuentra preocupado por nuestra dependencia al aparato.

Durante una entrevista con The Associated Press, el inventor de 94 años contó que su opinión más negativa es que “ya no tenemos privacidad porque todo lo relacionado con nosotros se registra en algún lado y es accesible para alguien con suficiente interés para conseguirlo”.

Asimismo, consideró que se siente devastado por la dependencia que tenemos frente a los celulares: “Cuando veo a alguien cruzando la calle con la mirada en el teléfono me siento fatal”, dijo a AFP.

“Después de que varias personas sean atropelladas, lo entenderán”, bromeó durante la entrevista desde su oficina en California.

Sin embargo, Martin Cooper reconoció la tecnología moderna y el uso del celular, ya que personalmente utiliza un iPhone y un Apple Watch. El ingeniero estadounidense puntualizó que serán los teléfonos quienes “revolucionarán la salud y la educación”.

Medio siglo del celular: una parte del sueño se cumplió

Martin Cooper fue el inventor del primer celular el 3 de abril de 1973. Como socio del directivo de Motorola mostró al mundo el nuevo equipo tecnológico llamado Motorola Dynatac 8000x.

Comprar los primeros teléfonos móviles, según Cooper no era baratos, ya que estaban valorados 5000 dólares. Sin embargo, el inventor consideró que le concedió ventajas a sus primeros usuarios, que era del rubro inmobiliario.

“Resulta que la gente que trabaja con bienes raíces, muestra casas o atienden nuevos clientes por teléfono (…) Ahora podían hacer ambas cosas al mismo tiempo, lo que duplicó su productividad. El teléfono celular se ha convertido en una extensión de la persona, puede hacer tantas cosas”, contó el ingeniero electrónico.

Martin Cooper nació en Chicago y actualmente tiene 94 años. Foto: iProfesional

En este sentido, Cooper señaló que esto sería apenas el comienzo, ya que considera que el celular podría revolucionar la educación y el área médica. “Sé que suena exagerado, pero en una o dos generaciones, vamos a vencer enfermedades”, resaltó.

El pionero de la telefonía móvil también destacó que “siempre supo” que el dispositivo que creó junto a su equipo, cambiaría el mundo. “Sabíamos que un día todos tendrían celulares. Estamos casi ahí. Hay más suscripciones para móviles en el mundo que gente. Así que esa parte de nuestro sueño se cumplió”, dijo Cooper.

Martin Cooper sostiene que la humanidad está en la fase de mirar los teléfonos sin pensar, pero será algo que no durará. “Cada generación es más inteligente que la anterior. Aprenderán a usar el celular de forma más efectiva. Los humanos tarde o temprano lo descifrarán”.