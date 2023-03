Horror en Olavarría: hallan el cuerpo de una joven e investigan un femicidio

Una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el sábado último en el partido bonaerense de Olavarría fue encontrada muerta en el pozo ciego de un campo de ese distrito, y los investigadores creen que se trató de un femicidio, informaron fuentes de la investigación.

El hallazgo del cuerpo de Sofía Belén Vicente, quien había sido vista con vida por última vez durante el Festival de Doma y Folclore realizado en la citada localidad, ubicada en el centro-sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ocurrió esta tarde en un predio situado en avenida Del Valle, prolongación Oeste, camino a Crotto.

Fuentes de la investigación informaron que dos lugareños avisaron a la Policía a raíz de un olor nauseabundo que provenía de un pozo, por lo que personal de la comisaría local se presentó de inmediato. Los efectivos constataron que adentro había un cadáver de una mujer que se trataba de la joven desaparecida desde el sábado 4 de marzo que había ido al festival en el predio de la Rural de Olavarría.

Según las fuentes, la fiscal Paula Serrano de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada en ese distrito, Departamento Judicial Azul, supervisó en el lugar del hallazgo las tareas de Policía Científica y de Bomberos. En principio, los peritos observaron lesiones en el cuerpo de la víctima que pudieron haber sido provocada por terceros, por lo que creen que se trató de un femicidio.

La fiscal dispuso que la autopsia se realice mañana a las 14 en la morgue de Azul para determinar fehacientemente las causas y la data de muerte. Sofía era buscada desde el fin de semana tras una denuncia de su familia por “averiguación de paradero”.

Durante la búsqueda, los investigadores habían obtenido el dato de que podía haberse dirigido a la ciudad balnearia de Mar del Plata, mientras que su familia dijo que necesitaba asistencia médica y farmacológica. En la movilización de ayer por el 8M realizada en Olavarría en la que se movilizaron miles de mujeres la principal consigna fue el pedido de aparición con vida de Sofía.

Sin embargo, el intendente Ezequiel Galli criticó que algunas manifestantes hayan pintado un móvil del municipio. Tras la confirmación del asesinato de Sofía, en las redes sociales comenzaron los pedidos de “Justicia” y “basta de femicidios”.

”¿Puede ser? Claro que sí, lamentable, terrible, doloroso, indignante. Pero hoy todos los medios incluido el mismísimo intendente solo hablaban de las pintadas. De una pared, de un patrullero que parece tener más valor que la vida de una mujer ¡Harta! De las políticas vacías, del hablar por hablar, saben lo que es que te quiten una vida, pueden tener una gota de empatía. Parece que no”, publicó una mujer en Facebook.

Mientras que otra joven escribió: “No te conozco pero me dolés, me dolés en lo más profundo del alma porque soy mujer, me dolés porque nos están matando y nadie hace nada. Justicia por Sofía y por las que ya no están”.