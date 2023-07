Elecciones 2023: Marcos Nicolini presentó a sus precandidatos en Tandil

Marcos Nicolini, precandidato a intendente en Juntos por el Cambio, presentó la lista que participará el próximo 13 de agosto en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hizo hincapié en achicar la estructura política municipal y eliminar el nepotismo, como también a las necesidades que tienen los tandilenses vinculadas al acceso a la vivienda y el fomento productivo.

Es por eso que el tandilense Marcos Nicolini puso foco, en las demandas que tienen los vecinos, planteó una serie de propuestas necesarias para los tiempos que se vienen. Una de las principales medidas que piensa realizar es achicar la estructura política municipal, para que esos fondos se vuelquen a más salud pública, más asfalto y agua que le cambien la vida a los vecinos.

El crecimiento notorio que tuvo la ciudad generó un importante impacto en el tema viviendas y por eso la idea de poder generar el Programa “Primer terreno para familias jóvenes de Tandil”. Además, buscará desarrollar el fomento productivo, a partir de la exención de la tasa de actividad económica para nuevos comercios o Pymes que se instalen de 100% el primer año y del 50%, los siguientes doce meses.

En materia de seguridad, realizar un programa restaurativo para jóvenes en conflicto con la Ley Penal; controles permanentes de tránsito, dinámicos y estáticos y control de la nocturnidad. Además, se buscará reinstaurar el programa “Policía de Barrio”. En cuanto a movilidad urbana, se trabajará para el Tren urbano: transporte seguro del centro a la zona norte, comunicando el centro de la ciudad con el Campus Universitario.

Nicolini reconoció que la necesidad del cambio de gobierno local “viene dada por los mejores principios del partido que me formo políticamente, no estamos de acuerdo con la entronización de nadie en el gobierno de ninguno de los niveles del estado. No queremos Barones del conurbano en Tandil. Creemos en la República que implica la división de poderes y que cada poder funcione como control de otro. En lo local de ahí viene la importancia del Concejo Deliberante donde se deben escuchar todas las voces y es el control de Departamento Ejecutivo”.

Inmediatamente aseguró que “por eso la necesidad de la alternancia que planteamos en 2019 es aún más necesaria hoy, después de veinte años de gobierno de la misma persona. Por eso valoro la convicción y el carácter de nuestra candidata a presidente, Patricia Bulrich que nos apoya fuertemente, privilegiando la renovación y la alternancia, cuando muchas veces la política se queda en la comodidad del status quo y por eso hay gobernadores e intendentes eternos o con rasgos monárquicos, según expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en contra de la re reelección de Uñac en San Juan”.

Además, el precandidato a intendente, expresó que “creo en la ejemplaridad de la política y que vuelva al lugar de servicio y no de servirse. Por eso vamos a un recorte de la política en Tandil, achicaremos la estructura política municipal y eliminaremos el nepotismo, para que esos fondos se vuelquen a más salud pública, más asfalto y agua que le cambian la vida a los vecinos”.

Durante su discurso también dejó un claro mensaje para la sociedad emprendedora al afirmar que “sabemos que la situación es complicada, por eso vamos a acompañar desde el Estado Municipal a todas la PyMES y comercios que deseen instalarse en Tandil, con una exención de un 100 % de la tasa a la actividad económica durante el primer año desde su apertura y una exención del 50% durante el segundo año para sacarle el pie de la cabeza a los jóvenes emprendimientos y ayudarlos a que se consoliden”.

“Hoy vengo a ponerme al servicio de todos los tandilenses, con toda mi capacidad, experiencia fuerza y voluntad. Agradezco a mi familia Facundo, Victoria y Alejandra por dejarme ser muchos días más de Tandil que de ellos y siempre recibirme con un abrazo”, indicó el abogado de 46 años.

En la continuidad de su oratoria, Marcos Nicolini recordó que “nadie puede hacer nada solo, por eso cuento con cada uno de ustedes y todos los que por convicción deseen participar del progreso de Tandil, para que con mucha fuerza y convicción sean agentes multiplicadores de nuestras ideas en Tandil pero también de las de nuestra candidata a presidente Patricia Bulrich y las de nuestro candidato a gobernador Néstor Grindetti porque como ellos me comentaron hace unos días, en un encuentro que tuvimos, trabajando en equipo haremos lo mejor para Tandil, para nuestra Provincia de Buenos Aires y para la Argentina”.

En el cierre, el precandidato a Intendente de la Lista número 1 afirmó que “cada paso en el presente, es la concreción del futuro, la dirección que le demos, depende de nuestras decisiones y en democracia de nuestro voto. Les pido que este mes salgamos a la calle a encontrarnos con nuestros vecinos, que lleguemos a cada casa con nuestras propuestas, no solo para que nos voten el 13 de agosto sino para que sepan que vamos a estar al lado de ellos sean radicales, peronistas, socialistas o del PRO. Vamos todos juntos, cambiamos de siglo, Tandil nos necesita a todos, cuento con ustedes, cuenten conmigo”.