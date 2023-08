Elecciones 2023 en Tandil: Patricia Bullrich respaldó a Marcos Nicolini, precandidato a intendente

El jueves 3 de agosto, ante un auditorio lleno, la precandidata a presidente por Juntos por el Cambio visitó Tandil para mostrar una vez más su apoyo a Marcos Nicolini. Patricia Bullrich llegó acompañada por Nestor Grindetti, precandidato a gobernador, Cristian Ritondo y Maximiliano Abad para ratificar el apoyo al abogado tandilense.

Después de una cálida y calurosa bienvenida en Tandil, donde la exMinistra de Seguridad sintió todo el cariño y acompañamiento del público, llegaron los aplausos y reconocimiento para Marcos Nicolini, quien fue el primer orador de la tarde.

“No es casualidad que estemos acá. Hace muchos años conformamos Cambiemos, con Macri, Sanz, Carrió y muchos otros que se fueron incorporando superando antagonismos históricos, eliminando prejuicios que lo único que hacen es desunir para que, además de gobernar, comencemos un cambio cultural en nuestro país, no para refundarlo, pero si para volver a los valores que lo hicieron grande a fines del siglo XIX y principios del siglo XX”, sostuvo Nicolini en Tandil.

Al referirse al contexto de Tandil, Nicolini afirmó: “No estamos de acuerdo con la entronización de nadie en el gobierno de ninguno de los niveles del estado. No queremos una monarquía. Creemos en la República que implica la división de poderes y que cada poder funcione como control de otro. Vamos por un Tandil en el que lo bueno se mantenga pero que lo pensemos no para los próximos cuatro años sino para los próximos cuarenta años”.

Para cerrar su discurso, Nicolini le hizo un pedido a los presentes de cara a la PASO 2023 del próximo 13 de agosto y sentenció: “Junto a Patricia Bullrich vamos a estar al lado de ellos que sean del PRO, radicales, peronistas, o socialistas. Vamos todos juntos, con Patricia Bullrich a la Presidencia de la Nación y con Nestor Grindetti a la gobernación bonaerense y mi amigo Maximiliano Abad al Senado de la Nación. Tandil puede más. Mucho más. Hagámoslo juntos”.

La precandidata a la Presidencia, Patricia Bullrich, fue la última oradora de la jornada en Tandil y dejó algunas cuestiones claras antes de las PASO 2023. “Cuando lleguemos a la presidencia vamos a armar un equipo con toda nuestra dirigencia, y en cada una de las provincias donde ganemos, vamos a ir a buscar con quienes competimos porque somos la misma fuerza política y esa va a ser la instrucción que le vamos a dar a cada uno de los intendentes, a cada uno de los diputados y senadores, para que sea un proceso horizontal de toda la fuerza.”

“A los que no reconocen la democracia, porque dicen que aunque Juntos gane las elecciones, van seguir gobernando ellos, les digo que eso no lo van a poder hacer, no nos vamos a dejar correr ni con piquetes, ni con huelgas. Esta vez el poder de la legitimidad democrática nos va a llevar a que el cambio sea un cambio irreversible, a que nunca más nos corran”, disparó.

Haciendo hincapié en Tandil, Bullrich recordó cómo conoció al precandidato a intendente. “Hace tres años vine de visita por esta ciudad y unos amigos me presentaron al próximo intendente de Tandil. Deseo de corazón Marcos (Nicolini) pueda ser el candidato de Juntos en Tandil para las elecciones generales. Es con la alternancia que está en nuestras banderas de Juntos por el Cambio. Marcos acá tenes un equipo que te ayudará a construir el mejor plan de seguridad para Tandil”.

Además, Bullrich tuvo palabras para otro gran dirigente local. “Quiero reconocer a un tandilense que armo el mejor plan de educación como Juan Carlos Pugliese. Fue un honor haber tenido la posibilidad de trabajar, alguien que siempre proyectaba a largo plazo”.