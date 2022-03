Juan Martín del Potro continúa con su recuperación y en diálogo con Mariano Zabaleta por Star+, habló sobre su deseo de formar una familia en el futuro y que su cuerpo lo acompañe. Los nacidos en Tandil dialogaron tras el último partido disputado por Delpo en el Argentina Open.

“Me gustaría ser padre, tener varios hijos. Me gustaría vivir en Tandil. Yo me tengo que curar la pierna porque, ¿cómo no voy a andar en bicicleta con mi hijo? A jugar al tenis si algún día me dice “che, mostrame como hacías”. O al fútbol. Ese padre activo, así me gustaría ser”, dijo el tenista de Tandil, que en las últimas semanas viajó a Suiza para realizar un nuevo tratamiento en su rodilla.

“La Torre de Tandil” reconoció que vivió un partido cargado de emociones en su regreso a las canchas de tenis, ante Federico Delbonis. “Desde arriba me vieron mi papá y mi hermana”, indicó Delpo, que dejó una puerta abierta a su retorno a la actividad profesional.