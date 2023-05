Buscan a un joven de 17 años en Tandil

Este martes 16 de mayo, en Tandil, se confirmó la desaparición y búsqueda de un joven de 17 años. Desde las fuerzas de seguridad indicaron que el menor de edad fue visto por última vez en cercanías a la ruta nacional 226, por lo que podría estar en otra ciudad.

Luis Alberto Acosta ha presentado una denuncia por la desaparición en Tandil de su hijo, Mateo Acosta, de 17 años de edad, y se solicita la ayuda de la comunidad para dar con su paradero. Según la información recibida, se ha detectado una pista que indica que Mateo fue visto en la ruta 226, cerca del peaje La Vasconia, posiblemente con destino a Balcarce.

De acuerdo a los informes, Mateo desapareció el domingo por la noche de su residencia en Casacuberta al 500, en Tandil, y hasta ahora su familia y amigos no han tenido noticias suyas. En el momento de su desaparición, llevaba una remera y pantalón jogging de color té, un buzo gris y zapatillas blancas.

Así es el joven al que buscan en Tandil Foto: Redacción Vía Tandil

Según indicaron las fuerzas de seguridad de la ciudad, el joven desaparecido es de constitución delgada, mide aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene el pelo castaño corto, ojos marrones y un tatuaje en el antebrazo que dice “ELOY”.

Aunque Mateo llevaba consigo su teléfono celular, se estima que no tenía dinero en efectivo, y no se le conoce ningún problema de salud ni tiene antecedentes de este tipo de situaciones. El padre del joven ha relatado que durante todo el día del lunes intentó comunicarse con él a través de WhatsApp, pero no recibió respuesta. Además, se ha proporcionado información de que Mateo habría sido visto en el área del peaje, en dirección a la localidad de Balcarce.

Se ha solicitado la colaboración del Departamento de Seguridad Vial para verificar esta información, pero hasta el momento no ha arrojado resultados positivos. Se ha puesto en marcha un protocolo de búsqueda en el que participan todas las dependencias policiales del distrito, y se está revisando el material de las cámaras de seguridad del Municipio en busca de alguna pista.

En caso de contar con cualquier información relevante, se ruega comunicarse con la seccional policial más cercana o llamar al número de emergencias 101. La colaboración de la comunidad es fundamental para resolver este caso y reunir a Mateo Acosta con su familia lo antes posible.