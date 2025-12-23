¿Zendaya embarazada de Tom Holland? Las fotos filtradas que dejaron a todos en shock

Durante las últimas horas, el nombre de Zendaya empezó a liderar las tendencias globales dentro de las distintas redes sociales. Esto debido a unas fotos filtradas de la actriz en las que se evidenciaría que estaría esperando su primer hijo con Tom Holland.

Primeramente, un paparazzi fotografío a Zendaya junto a Tom Holland disfrutando de un día en el parque. Tal como destaca el multimedia adjuntado, en la imagen se aprecia a la actriz con ropa holgada (de invierno) y con lo que parecería ser una pancita de embarazada.

Zendaya junto a Tom Holland.

Luego de que se viralizara tal retrato, los fans de Zendaya dieron con el paradero de otras dos fotos de la modelo en la que se le observa usando el mismo tipo de vestimenta. Cabe mencionar que, la actriz siempre ha usado atuendos ligeros durante su día a día, pero en esta ocasión llamó la atención de todos porque no parecería ser un simple look de invierno, sino el indicio de un posible embarazo oculto.

Zendaya despertó la curiosidad de muchos por su nuevo aspecto físico.

De cualquier forma, las especulaciones incrementan conforme pasan las horas, pero hasta el momento ni Zendaya ni su prometido, Tom Holland, han afirmado o desmentido los rumores de embarazo. Igualmente, los actores mantienen el vínculo que forjaron bajo perfil y lejos del trabajo que realizan dentro de Hollywood.

Especulan que Zendaya podría estar embarazada.

Cómo empezó la relación de Zendaya y Tom Holland

Los actores se conocieron en 2016, cuando comenzaron a grabar la primera película del hombre araña “Spider-man: Homecoming”. En medio de las grabaciones de dicha ficción, Tom Holland estaba dando sus primeros pasos como actor reconocido y le agradeció a Zendaya por ayudarlo a sobrepasar ese primer contacto con la industria.

“Estoy un poco preocupado (por la fama). Zendaya es superfamosa y ha pasado por esto. Ante ello, solo la llamo y le digo ¿Cómo manejo la fama? Estoy muy agradecido de tener una amiga como ella”, aseguró el actor británico durante una entrevista.

Tom Holland y Zendaya mantienen en reserva los detalles de su relación. Y sólo dan muestras de ella en escasos posteos de redes. (Instagram @zendaya)

A partir de 2017 comenzaron los rumores de relación entre ambos por su química en las películas y ruedas de prensa. Sin embargo, ellos negaban las especulaciones y acentuaban su amistad.

Tras pasar la etapa de la pandemia con otras relaciones, en julio de 2021 decidieron darse una oportunidad. Después, a finales de 2024, Zendaya se comprometió con Tom Holland y desde entonces sobrellevan su relación lejos de las cámaras.