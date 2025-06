Tragedia en Hollywood: asesinaron a balazos a un reconocido actor de Parks and Recreation.

El actor Jonathan Joss, recordado por ser una de las voces más emblemáticas de la serie animada Los reyes de la colina y por su participación en la exitosa comedia Parks and Recreation, fue brutalmente asesinado a balazos en la puerta de su casa, ubicada en el estado de Texas.

La trágica noticia conmocionó a sus seguidores y al mundo del entretenimiento. Joss tenía 59 años y una extensa trayectoria en cine y televisión, donde se destacó por interpretar personajes ligados a sus raíces nativas americanas.

Quién fue el que mató al actor de Hollywood

Según informaron los medios TMZ y People, Jonathan Joss habría protagonizado una acalorada discusión con un vecino con quien mantenía un conflicto. El sospechoso ya fue arrestado, y los investigadores manejan la hipótesis de que se trató de un crimen motivado por el odio.

El viudo de Jonathan Joss, Tristan Kern de Gonzales, expresó su dolor y enojo a través de la cuenta de Facebook de su pareja. Allí denunció que desde hacía tiempo eran hostigados por vecinos del lugar donde vivían, dejando entrever que la situación de acoso fue constante y podría haber escalado hasta terminar en tragedia.

Según relató, ambos se encontraban en el lugar para revisar qué había quedado en pie tras un incendio que, según sospechan, fue provocado de forma intencional.

Tristan Kern de Gonzales detalló que el agresor llegó al sitio mientras ellos estaban allí, comenzó a insultarlos con agravios homofóbicos y luego actuó con violencia. “Luego levantó una pistola y disparó”, expresó en su publicación.

La admirable trayectoria artística de Jonathan Joss

Jonathan Joss ganó popularidad al prestar su voz al personaje de John Redcorn en la serie animada Los reyes de la colina, un clásico televisivo que alcanzó gran éxito entre fines de los años 90 y principios de los 2000. El actor asumió ese rol tras el fallecimiento de Victor Arron, el intérprete original, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en 1996.

Jonathan Joss tenía planes de volver a interpretar a su icónico personaje en el esperado regreso de Los reyes de la colina, cuya nueva temporada ya está en proceso de grabación. De hecho, días antes de su trágica muerte, el actor había participado de un festival de televisión donde se reunió con varios de sus compañeros del elenco original.

Además de su trabajo en la serie animada, Joss también se destacó en la pantalla con su papel recurrente como el jefe Ken Hotate en Parks and Recreation. Su carrera incluyó participaciones en varias producciones ambientadas en el sur de los Estados Unidos, como Tulsa King, Ray Donovan, True Grit y The Magnificent Seven, consolidando su imagen como un actor versátil y comprometido con sus raíces.