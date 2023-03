Tiene 5 temporadas, revela el lado oscuro de un líder religioso y es perfecta para el fin de semana largo.

Con el estreno de la segunda temporada de “El Reino”, el recuerdo de otra serie que cautivó a la audiencia regresó a la mente de muchos: se trata de una historia que ha sido aclamada por la crítica. Pero, ¿Qué hace que esta serie sea tan especial?

Se trata de Greenleaf, una producción que sigue la historia de la familia Greenleaf, quienes dirigen una iglesia evangélica en el sur de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando el patriarca de la familia muere, los secretos oscuros y los conflictos internos comienzan a salir a la luz, amenazando con destruir todo lo que han construido.

Uno de los aspectos más destacados de la serie es su cast, ya que cuenta con actores de renombre como Deborah Joy Winans, Jason Dirden y Keith David. La serie cuenta con interpretaciones cautivadoras que mantienen al espectador enganchado hasta el final.

Pero lo que realmente hace que sea tan impactante es su exploración de temas como la religión, el poder y la corrupción. A través de la historia de la familia Greenleaf, la serie muestra cómo el deseo de poder y control puede corromper incluso a las personas más devotas.

Además, la serie también arroja a la luz sobre la hipocresía y los secretos oscuros que a menudo se esconden detrás de las fachadas religiosas. Es una reflexión sobre cómo los líderes religiosos pueden ser tan imperfectos como cualquier otra persona y cómo los conflictos internos pueden tener consecuencias devastadoras para aquellos que los rodean.

Greenleaf, una serie perfecta para maratonear durante el fin de semana largo. Foto: Netflix

En términos de producción, Greenleaf también impresiona. La serie está muy bien filmada y la música es increíblemente conmovedora. Cada detalle, desde la iluminación hasta el vestuario, se ha cuidado meticulosamente para crear una experiencia visual y auditiva cautivadora. En IMDB logró 7.5 de 10 en sus calificaciones, siendo votada por más de 5.538 usuarios, un éxito para este tipo de contenido.

En total son cinco temporadas, con 60 episodios (cada uno con una duración media de 40 minutos), los cuales son perfectos para maratonear durante un fin de semana largo. Además, otro dato de color está en que la serie fue producida por Oprah Winfrey y Lionsgate Television.

Greenleaf tiene 5 temporadas y está en Netflix. Foto: Netflix

¿La historia de Greenleaf es real?

La serie se inspira en la vida de un pastor de Memphis, Tennessee, quien se enfrentó a una serie de escándalos y controversias antes de su muerte en 2011. Muchos de quienes comienzan a ver esta serie se suelen preguntar sobre si el caso es real o no. La realidad es que no está basado en un hecho o un personaje como tal. Claro está que el drama, creado por Craig Wright, ofrece una visión fascinante de un mundo que pocos de nosotros llegamos a ver como lo es el lado B de la religión, sea cual sea el credo.

Es que cuando se estrenó Greenleaf en las redes sociales relacionaron la historia con la de Thomas Dexter Jakes Sr., más conocido como TD Jakes, obispo y cineasta estadounidense, líder de la megaiglesia no confesional The Potter’s House. Sin embargo, la misma Oprah se encargó de negarlo al llamar al obispo y asegurarle que la serie no estaba basada en él.

Oprah Winfrey produjo esta serie y aseguró que no está basada en ningún líder religioso en específico.

“Hablé con TD Jakes y le dije: ‘Solo quiero que sepas que estoy haciendo un programa sobre una megaiglesia y el único parecido contigo es que nuestro personaje principal se llama Bishop y tú eres un obispo’. Y él me dijo: ‘Me alegra escuchar eso porque he escuchado algo al respecto’. Le dije: ‘Solo quiero que sepas, de mis labios a tus oídos, que no tengo nada más que un profundo respeto y consideración por la iglesia. Yo, Oprah Winfrey, no voy a hacer nada, nunca, que le falte el respeto a la iglesia. Soy, quien soy, donde estoy aquí hoy, gracias a la iglesia negra, pero hay algunas personas en la iglesia con algunos defectos. Podríamos estar hablando de eso. No tiene nada que ver contigo. Y él dijo: ‘Está bien, ¿me pueden enviar un ticket?’”, explicó Oprah en aquel tiempo.