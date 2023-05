Rodrigo cumpliría 50 años: dura dos horas, está en Netflix y retrata su camino como ídolo popular

Este 24 de mayo, Rodrigo Bueno cumpliría 50 años. El Potro no es un cantante más. Es pasión, sentimiento y sinónimo de alegría para los argentinos. Su música suena todo el tiempo en algún rincón no solo de nuestro país, sino, del mundo, porque más allá de su alcance internacional, es parte de la maleta de cualquier argentino.

El Potro cumpliría 50 años. Foto: web

El 24 de junio del 2000 fue uno de los días más oscuros en la historia del pueblo argentino. La partida temprana del rey del cuarteto, inundó de tristeza las casas y calles a lo largo y ancho del país. Sobre el trágico accidente del que se salvaron Patricia Pacheco - exesposa de El Potro - y Ramiro - su hijo -, este reflexionó: “Para mí, en ese momento, volví a nacer”.

El Potro cumpliría 50 años. Foto: web

El pueblo argentino también se enfrentó a un renacer luego de la muerte de su ídolo, quien emprendió el camino hacia la beatificación popular. Su nombre, ya no ligado a los excesos en vida, está cargado de honor y es verdadera palabra santa de la música nacional.

El Potro: lo mejor del amor

Para celebrar el aniversario de nacimiento de Rodrigo Bueno, desde Vía País te recomendamos El Potro: lo mejor del amor. Es una cinta del año 2018 disponible en Netflix, dirigida por Lorena Muñoz, quien estuvo a cargo de Gilda, no me arrepiento de este amor, biopic de Gilda que no solo fue recibida con los brazos abiertos por el público, sino que, es foco de análisis de estudios cinematográficos y elogios por parte de la crítica especializada.

La biopic es protagonizada por Rodrigo Romero en la piel del cantante, Florencia Peña como su madre, Daniel Aráoz como su padre, Jimena Barón como Marixa Balli, Fernán Mirás es José Luis Gozalo, Malena Sánchez como Patricia Pacheco, Matías Silva como Ulises Bueno y Ramiro Bueno - el hijo de Rodrigo - participa de la cinta como un músico, entre otros.

El Potro: lo mejor del amor Foto: Netflix

La película sitúa a los espectadores en los inicios de la carrera de El Potro, cuando aún era un cantante tropical desconocido que daba conciertos frente a un módico público de bar. Con la ayuda de su padre, Eduardo “Pichín” Bueno, toma rumbo para Buenos Aires y firma contrato con José Luis Gozalo, “El Oso”. Como es de conocimiento general, el carisma y talento de Rodrigo lo llevarán a la fama sin escala en tan solo un abrir y cerrar de ojos.

Al narrar hechos de público conocimiento - o que de forma contraria se pueden saber con tan solo googlear la biografía del cantante -, la primera parte de la película puede resultar un tanto monótona y casi innecesaria aunque, como explicó su directora, la cinta está en parte pensada para que las nuevas generaciones conozcan a El Potro .

El Potro: lo mejor del amor Foto: Netflix

Sin embargo, el ritmo cambia por completo pasada esta instancia preliminar del relato. Cabe aclarar que no es apta o al menos recomendable para menores de 16 años, ya que cuenta con escenas cargadas de sexo y excesos en sustancias. La cinta se sumerge en el pico de la carrera de El Potro y en su vida personal, con el reparo de que no se trata de una imitación de los hechos sino, de una interpretación.

¿Por qué mirar la película?

En una entrevista para Telefe, una de las productoras a cargo de la película, Ramiro Bueno resumió de manera casi perfecta el por qué ver El Potro: lo mejor del amor.

El hijo de El Potro aclaró que, junto a la directora, buscó con la cinta honrar a su padre de la mejor manera posible, teniendo presente siempre el respeto y el cariño hacia él, y, por sobre todo, mantener vivo el recuerdo de Rodrigo para que futuras generaciones alegren sus almas con la música del rey del cuarteto.

El Potro: lo mejor del amor Foto: Netflix

En definitiva, la película puede asemejarse más o menos a la vida de Rodrigo - algo que generó polémica luego del estreno al interior de su familia -, pero lo que importa a lo largo de las 2 horas de metraje, es entender un poco más en profundidad la vida de quien es ídolo de millones y hacer que perdure su honra y respeto.