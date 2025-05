Ricardo Darín le respondió a Caputo tras la polémica de las empanadas a $48.000: “Me tratan de estúpido”

El actor Ricardo Darín volvió a estar en el centro del debate político y mediático luego de sus declaraciones en La Noche de Mirtha Legrand, donde con ironía criticó la situación económica del país y puso como ejemplo el precio de una docena de empanadas: “48.000 pesos”.

Sus dichos generaron una fuerte reacción desde el Gobierno, con respuestas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo calificó de “Ricardito” y tildó su comentario de “estupidez”.

El mensaje de Ricardo Darín a Luis Caputo

En declaraciones a Intrusos (América), Darín aclaró el sentido de sus palabras y apuntó directamente contra el tono de los funcionarios: “Cada uno interpreta lo que quiere. Se entiende claramente a qué me refiero. Hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio. Pero el punto es que los precios están elevados, la gente lo sabe”.

Además, el actor de El Eternauta se mostró molesto por las burlas y el tono condescendiente del ministro Caputo: “Me trató de ‘Ricardito’, bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia. Nunca lo traté mal, no lo conozco, y me dice ‘lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien”.

Frente a la pregunta sobre si teme expresar su opinión por la reacción de las redes o de sectores del oficialismo, Darín fue contundente: “Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien. Estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto, como he respetado a todos, aún no estando de acuerdo”.

También cuestionó el clima de confrontación que, a su juicio, baja desde los altos cargos públicos: “Hay que cuidar las formas. Ese es un ejemplo que va de arriba hacia abajo. Si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo, somos ciudadanos”.

Finalmente, Darín reflexionó sobre el nivel de agresividad con el que se lo trató tras su intervención en televisión: “Es una oportunidad para comprobar cuánta gente está cargada de odio y bronca. Te acusan de cosas que no sos, pero eso corre por cuenta de cada uno”.