Quién es Jena Malone, la actriz que denunció ser víctima de violación mientras rodaba Los juegos del hambre

Jena Malone, la actriz que interpreta a Johanna Mason en Los juegos del hambre, denunció públicamente haber sufrido una violación sexual mientras rodaba la franquicia.

La actriz relató a flor de piel el hecho que ocurrió en París: “Esta foto fue tomada justo después de terminar la segunda parte de Los juegos del hambre: Sinsajo, cuando tuve que despedirme de todos en el set. Estábamos filmando en una hermosa finca en los campos de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir a este campo para poder llorar y capturar este momento” comenzó escribiendo en su Instagram.

“Aunque este tiempo en París fue extremadamente difícil para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado” denunció Jena, quien prosiguió su relato: “Estaba tan llena de gratitud por este proyecto, las personas con las que me hice cercano y esta increíble parte que tengo que jugar. Una mezcla arremolinada de emociones que recién ahora estoy aprendiendo a clasificar.”.

“Desearía que no estuviera relacionado con un evento tan traumático para mí, pero creo que ese es el verdadero desenfreno de la vida. Cómo sostener el caos con la belleza. He trabajado muy duro para sanar y aprender a través de la justicia restaurativa, cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma.” expresó la actriz, a quien el público en general y sus fans no tardaron en acompañar con comentarios en el posteo.

“Ha sido difícil hablar sobre Los juegos del hambre y Johanna Mason sin sentir la nitidez de este momento, pero estoy lista para superarlo y recuperar la alegría y el logro que sentí. Mucho amor para ustedes, sobrevivientes. El proceso es muy lento y no lineal. Quiero decir que estoy aquí para cualquiera que necesite hablar, desahogarse o abrir espacios no comunicados dentro de sí mismos. Envíame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro para que te escuchen.” cerró Jena Malone.

Jena Malone es una actriz, música y fotógrafa estadounidense, conocida por personificar a Gretchen Ross en Donnie Darko, Ruby en The Neon Demon, Rocket en Sucker Punch y Johanna Mason en la franquicia cinematográfica Los juegos del hambre.

Nació el 21 de noviembre de 1984 en Sparks, Nevada, Estados Unidos, y su primer papel cinematográfico fue en Bastard out of Caroline de 1996, film bajo la dirección de Anjelica Huston.

2023 - Rebel Moon

2020 - Stardust como Angela Bowie

2017 - The Bottom of the World como Scarleth

2016 Animales nocturnos

2016 - Batman v Superman: Dawn of Justice como Jenet Klyburn.

2016 - Lovesong como Mindy.

2016 - The Neon Demon como Ruby.

2015 - Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 2 como Johanna Mason.

2014 - Time Out of Mind como Maggie.

2014 - Angélica como Angélica.

2014 - Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 1 como Johanna Mason.

2014 - Inherent Vice como Hope Harlingen.

2013 - Los juegos del hambre: en llamas como Johanna Mason.

2012 - In our nature como Andie.

2012 - Lonely Hunter.

2012 - Jack & Diane.

2012 - Heatfields & McCoys.

2011 - Sucker Punch como Rocket.

2008 - Las ruinas como Amy.

2007 - Four Last Songs.

2007 - Into the Wild como Carine McCandless.

2007 - The go-getter.

2007 - Mallorca’s Song.

2006 - Lying.

2006 - Container (voz).

2005 - Orgullo y prejuicio como Lydia Bennet.

2005 - The Ballad of Jack and Rose como Red Berry.

2004 - Corn.

2004 - Howl’s Moving Castle como Lettie (voz).

2004 - ¡Salvados! como Mary.

2003 - Cold Mountain.

2003 - Hitler: The Rise of Evil (miniserie).

2003 - The United States of Leland.

2002 - American Girl como Rena Grubb.

2002 - The Badge.

2002 - The Dangerous Lives of Altar Boys como Margie Flynn.

2001 - Life as a House como Alyssa Beck.

2001 - Donnie Darko como Gretchen Ross.

2001 - La balada de Lucy Whipple como Lucy Whipple.

2000 - Cheaters.

1999 - For Love of the Game como Heather Aubrey.

1999 - The book of stars.

1998 - Stepmom como Anna Harrison.

1997 - Contact.

1996 - Bastard out of Carolina como Ruth Anne “Bone” Boatwright.