Polémica con la nueva serie de Chespirito: la pelea de Florinda Meza y los hijos de Roberto Gómez Bolaños por la herencia

La polémica alrededor de Chespirito se encendió una vez más. Esta vez el motivo fue el estreno de la nueva serie que indaga sobre la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños. Por supuesto, los conflictos familiares y personales no tardaron en resurgir en el ojo público. Especialmente por la postura de Florinda Meza, viuda del recordado actor.

La esperada serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños llegó a HBO Max y no tardó en desatar una fuerte polémica. Chespirito: sin querer queriendo muestra el detrás de escena del ídolo de la televisión y ya despertó cierta controversia entre el público.

Chespirito: Sin querer queriendo. Foto: web

Especialmente la no participación de Florinda Meza, viuda del comediante, actriz y curadora oficial de su obra, en este proyecto. La serie de Chespirito fue producida por los hijos de Gómez Bolaños y reinterpreta los momentos clave de su vida, pero también recrea escenas íntimas de su relación con Florinda Meza, aunque sin utilizar su nombre real, lo cual generó una fuerte controversia.

¿Por qué no aparece Florinda Meza en la nueva serie de Chespirito?

El personaje inspirado en Florinda Meza aparece bajo el nombre de “Margarita Ruiz”, interpretado por la actriz Bárbara López. Según trascendió, este cambio notorio fue para evitar demandas tras el rechazo explícito de la viuda de Roberto Gómez Bolaños a participar o autorizar su imagen.

En un video que volvió viral, Florinda Meza rompió el silencio y fue contundente: “Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto. Total mentira. Por principio de cuentas sé, de muy buena fuente, que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad”.

El Chavo del 8

Además, señaló: “Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria... son de mi propiedad. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. Para que me entiendan: la vida, el nombre y la historia de cualquiera de ustedes también merecen respeto”.

Qué dijo Florinda Meza sobre la pelea por la herencia de Chespirito

Sin embargo, la polémica que rodea la herencia de Chespirito no es ninguna novedad. Luego de la muerte de Roberto Gómez Bolaños comenzó una larga pelea por la herencia de sus derechos. Especialmente cuando estalló la versión de que Florinda Meza era quien no permitía que salieran al aire los programas de televisión.

Florinda, intérprete de recordados personajes como Doña Florinda, La Popis y La Chimoltrufia, decidió romper el silencio a través de redes sociales: “Se dice que yo me opongo a que los programas de Chespirito sean transmitidos nuevamente, es total y absoluta mentira”.

“Yo sí amo y respeto todo el legado de Roberto, yo sí respeto y amo al público al igual que lo hacía mi Robert. Tanto Roberto como yo respetábamos y amábamos nuestra profesión, era nuestro placer y nuestro postulado, para mí sigue siéndolo”, expresó.

“Yo sí soy colaboradora literaria de los programas, yo sí negociaría por mi trabajo, porque además fui intérprete múltiple de los mismos”, afirmó Florinda para defender su trabajo.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños.

“Una herencia del genio, del talento de Roberto Gómez Bolaños, no es solamente un regalo, es una grande y valiosa responsabilidad”, continuó.

Qué pasó con la herencia de Roberto Gómez Bolaños

Los hijos de Roberto Gómez Bolaños son quienes tienen los derechos de los programas. Es por eso que decidieron lanzar una nueva serie que explora la trayectoria del reconocido actor, aunque sin la participación de una de las personas más importantes de su vida: Florinda Meza.

Luego de aclarar que ella respeta y ama el legado de su esposo fallecido y comediante, Florinda se refirió a las negociaciones por los programas de Chespirito: “En una compra-venta hay un comprador y uno o más vendedores, en este caso, dos. El comprador ya ha intentado por cuatro ocasiones hacer la transacción, mismas a las que no he sido invitada”.

“Ahora bien, las negociaciones son eso, para negociar, para llegar a un feliz acuerdo, al menos que alguien quiera tronar la negociación o que no sepa realizarla”, enfatizó la actriz, quien decidió no dar nombres.

Florinda Meza

“Que tristeza. El público está esperando, el comprador está en pie, no he sido yo quien dijo no, o sea, que pregunten a quien tengan que preguntar”, concluyó.