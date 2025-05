Pasión por el cine de terror: quién es Melisa de “Entre sustos”, la influencer que recomienda películas en Instagram

Para los fanáticos de las películas seguir los estrenos o las recomendaciones es una tarea corriente. Comedias, drama, terror, entre otras son algunos de los géneros más populares entre las plataformas. Melisa Puljiz más conocida en redes sociales como “Entre Sustos”, es la voz detrás de las sugerencias de series o películas de terror.

Instagram es una de las redes sociales más usadas por las personas, allí se puede encontrar de recetas a manualidades, maquillajes y recomendaciones de todo tipo. Melisa decidió hablar de su hobbie y de su especialidad, las series o películas de terror, con el tiempo logró alcanzar visibilidad y hoy es una voz autorizada entre los fanáticos del miedo.

Entre Sustos, la cuenta que recomienda películas de terror

Melisa tiene casi 400 mil seguidores, y desde su cuenta comparte cada semana sus recomendaciones de películas de terror. La influencer de cine habló con Vía País sobre sus comienzos en la red social y su pasión por las películas de miedo.

- ¿Cómo surgió tu conocimiento por películas y series de terror? ¿Por qué de terror?

- Esto empezó desde muy chica, más o menos cinco o seis años fue la primera vez que vi una película de terror y la fascinación fue total. No quita que igual me daban miedo. De hecho, hoy en día me siguen dando miedo algunas películas. Pero hay algo en el hecho de la estructura que cada vez que me sentaba a ver una película quería ver una película de terror mucho más de lo que quizás quería ver alguna película más apta para mi edad.

Creo que la primera vez que vi alguna película fue de Chucky. Las primeras fueron más por casualidad de enganchar algo en la tele con mi mamá y la verdad es que me encantaron.

- ¿Cómo comenzaste a recomendar en redes sociales?

- Nace en un momento donde estábamos saliendo de la pandemia y de estar mucho tiempo encerrados. Siempre miré películas de terror, pero creo con la pandemia empecé a hacer de forma más seguida.

Encontré un montón de películas que me despertaron esa sensación de decir quiero compartir esto porque siento que esta película no es muy conocida y quiero que más gente la conozca porque a mí me encantó porque quizás en el género algo que tiene es que no todas las películas de terror dan miedo. Como esa sensación de encontrar algo que me encantó y se lo quiero compartir a otras personas.

- ¿Tenés algún criterio o es en base a lo que ves?

En realidad sí y no. Si se estrena una película en cines me gusta hablar de qué me pareció la película. Me haya gustado o no. Pero si hay algo que está de moda en ese momento o una serie que se acaba de estrenar en Netflix y hay mucha gente hablando de eso, obviamente que yo voy a estar ahí para hacer mi recomendación o mi comentario. Pero me gusta recordar cual fue la película que más me impactó o buscar algún tipo de temática o subgénero. Me gusta también investigar películas poco conocidas y hacer esa recomendación que quizas no es la obvia.

- ¿Tenes alguna estructura de contenido por semana? ¿cuántas series o películas ves?

- Siempre intento que haya por lo menos dos posteos por semana, ya sea en formato video o ahora que estoy expandiéndome más al formato carrusel que funciona bastante bien. Más o menos un mínimo de tres o cuatros películas de terror por semana y realmente invierto mucho tiempo investigando.

- ¿Qué es lo que más te gusta de ser influencer?

- Es la conexión inmediata que tenes con la gente que ya sabes que tiene el mismo gusto que vos, la misma pasión que vos. Quizás si no hubiese abierto esta cuenta, mucha gente te dice, ‘no a mí el terror no me gusta’. Hay un montón de preconceptos y prejuicios sobre que la gente que habla de cine es gente que tiene que saber un montón y la verdad es que yo hablo desde mi gusto personal y desde mi opinión.

- ¿Harías otro género dentro del cine, por ejemplo, la comedia?

- La realidad es que no, porque siento que lo que más me representa son las películas de terror. Sí, a veces de vez en cuando puedo llegar a subir un contenido, una recomendación de algo que sea por fuera del terror.