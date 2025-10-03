Netflix vuelve a sorprender con un inesperado anuncio: un documental sobre One Direction. La plataforma de streaming unió a dos de sus integrantes, Zayn Malik y Louis Tomlinson, quienes estaban distanciados y se reencontraron tras la muerte de Liam Payne.

Según trascendió en las últimas horas, los ex One Direction compartirán datos de su vida privada en este nuevo documental que llega a Netflix. Zayn Malik y Louis Tomlinson preparan una serie que será un retrato íntimo de los cantantes en esta nueva etapa de sus vidas.

Netflix: Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction se reencuentran en un emotivo documental tras la muerte de Liam Payne

De qué trata el documental de Netflix protagonizado por Zayn Malik y Louis Tomlinson

En el documental de Netflix, Zayn Malik y Louis Tomlinson abordarán temas más allá de One Direction, incluyendo su vida privada y hasta la muerte de su ex compañero de banda, Liam Payne, quien falleció durante su visita a la Argentina en octubre de 2024.

Según los primeros detalles, el documental de los ex One Direction, que preparan con Netflix, mostrará a los cantantes viajando en automóvil a través de Estados Unidos. Durante su aventura, los músicos abordarán diversos temas en sus pláticas; no necesariamente relacionados con la banda, sino con cosas más “tradicionales”.

Según trascendió, habrá una mirada íntima sobre cómo ha sido su vida, sus parejas, la paternidad y la pérdida. Esto último ha llamado la atención de los fans ya que se espera que hablen sobre la trágica muerte de Liam Payne, ex miembro de la banda, que falleció el año pasado mientras estaba de vacaciones en Buenos Aires.

Ex One Direction en el funeral de Liam Payne. Foto: Page Six

Este suceso fue una pieza clave para que Zayn y Louis se volvieran a conectar. El reencuentro, esperado por sus fans durante años, surgió a raíz de esta dura pérdida repentina y los llevó a volver a encontrar eso que los hizo amigos en un principio.

¿Cuándo saldrá el documental de Netflix con Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction?

Si bien hasta el momento no hay una fecha de estreno para el documental de Netflix con Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction, se sabe que ya terminó de filmarse.

Por lo que, teniendo en cuenta los tiempos de desarrollo de Netflix, el estreno del documental con Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction podría ser entre 2026 y 2027.