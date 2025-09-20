Netflix tiene en su catálogo una larga lista de series y películas para todos los gustos. Entre los géneros más destacados, sin dudas, es el drama. Entre la enorme variedad de títulos hay una serie dramática que ha cautivado por completo a los suscriptores y está entre las más vistas de todos los tiempos.

Esta producción española de solo 14 capítulos está basada en una historia real y ambientada en la Barcelona de los años 60. Desde que se sumó al catálogo de Netflix, no ha dejado de sumar reproducciones y se destaca entre las series y películas sobre la mafia más aclamadas de la plataforma.

Netflix: la serie dramática basada en hechos reales que tiene solo 2 temporadas y está entre las más vistas

Esta historia tiene todos los condimentos necesarios para atrapar al público: mafia, narcos y drogas. Se trata de Hache, un drama español de 2019 que se inspira en el caso real de Lucky Luciano y la ruta de la heroína. Desde su llegada a la N roja, esta producción no ha parado de sumar visitas.

De qué trata Hache, la serie de Netflix

Hache es una serie creada por Verónica Fernández que está ambientada en la Barcelona de 1960. La trama se centra en la vida de una trabajadora sexual que se infiltra en una peligrosa banda de narcotraficantes, con una historia romántica de por medio.

Netflix: la serie dramática basada en hechos reales que tiene solo 2 temporadas y está entre las más vistas

Capítulo a capítulo, Helena vivirá un proceso de aprendizaje que la hará llevar el control del tráfico de la droga dentro de una organización criminal que pertenece a uno de los criminales más prominentes del país: Malpica.

Netflix: la serie dramática basada en hechos reales que tiene solo 2 temporadas y está entre las más vistas

La serie disponible en Netflix cuenta con solo dos temporadas de 8 y 6 capítulos. Esta producción ha sido aclamada por la crítica internacional y desde su llegada a la plataforma no ha parado de sumar visitas, convirtiéndose en una de las favoritas dentro de las series y películas de narcos.

Tráiler