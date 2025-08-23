Netflix: la serie coreana que cautiva a todos con un romance irresistible y está entre las más vistas

Netflix continúa apostando por los k-dramas. La plataforma de streaming tiene dentro de su catálogo de series y películas una gran variedad de géneros para todos los gustos. Entre ellos, uno de los favoritos de los usuarios es el de las producciones de Corea del Sur.

Desde hace ya varios años, las series coreanas atraparon por completo al público internacional. Las producciones surocoreanas cruzaron las fronteras y se han convertido en las favoritas de los usuarios de Netflix de todo el mundo. Es por eso que dentro de la enorme oferta de su catálogo, la plataforma de streaming tiene un k-drama ideal para quienes disfrutan de las grandes historias de amor.

Netflix: la serie coreana que está entre las más vistas y cautiva a todos con un romance irresistible

Se trata de King the Land, una comedia romántica surcoreana que ha conquistado a la audiencia de Netflix con su trama encantadora y sus personajes carismáticos. Esta serie tiene pocos capítulos y ya está entre las más vistas a nivel mundial.

De qué trata King the Land, la serie coreana de Netflix

La serie cuenta la historia de Gu Won, un heredero arrogante y tímido, y Cheon Sa Rang, una empleada hotelera muy carismática. Cuando sus caminos se cruzan en medio de una disputa familiar por el control de un poderoso conglomerado, surge una chispa entre ellos. A medida que se conocen mejor, ambos descubren que tienen más en común de lo que pensaban.

Esta serie ha atrapado al público de Netflix en gran parte gracias a las interpretaciones de sus actores principales. La pareja tiene una química que atraviesa la pantalla y se volvió una de las favoritas de los usuarios de la plataforma de streaming.

Netflix: la serie coreana que está entre las más vistas y cautiva a todos con un romance irresistible

A su vez, King the Land combina a la perfección escenas divertidas como momentos llenos de romance, lo cual genera un perfecto equilibrio entre la comedia y el drama. Así como también tiene una trama inesperada con giros inesperados y personajes entrañables.

Esta serie ha recibido elogios por parte de la crítica especializada por su tono ligero y entretenido, así como por las actuaciones de sus protagonistas. Es por eso que se convirtió en una de las más vistas dentro del catálogo de series y películas de Netflix.

Trailer