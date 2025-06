Netflix tiene un extenso catálogo para todos los gustos. Entre los géneros favoritos de los usuarios, sin dudas, se encuentra el romance. Así como también el mundo de las series coreanas ha acaparado una gran audiencia en el último tiempo. Esto se debe a que este tipo de ficciones ofrecen una combinación perfecta entre el desarrollo, la estética visual y la idea del amor romántico.

Estas historias originales de Corea del Sur tiene un formato muy accesible y son de las favoritas de los usuarios de Netflix para un escape emocional, con la esperanza de encontrar un amor verdadero y significativo. Una de las series coreanas que cautivó a todos y está entre las más vistas de la plataforma es Aun así, el k-drama ideal para maratonear, que te hará llorar todo el fin de semana.

Netflix: la serie coreana de solo 10 capítulos, que está entre las más vistas, y te hará llorar con su historia llena de drama

Originalmente esta historia fue publicada a través de un webtoon, un formato popular de lectura en internet de Corea del Sur. Tiempo después, Netflix decidió sumarla a su catálogo de series y películas y se convirtió en una de las más vistas a nivel mundial.

Aun así (Nevertheless) se estrenó en octubre de 2021 y desde hace tiempo se volvió una de las favoritas de los usuarios de la plataforma de la N roja. Esta serie coreana está protagonizada por Song Kang y Han So He, quienes interpretan a una pareja de jóvenes universitarios que tendrán que luchar por su amor, superar el pasado y a dejar de ocultarse cosas.

De qué trata Aun así, la serie coreana de Netflix

Esta historia trata sobre relaciones amorosas tóxicas que pueden repetirse o superarse. El reto de esta pareja es creer en el amor que se tienen el uno al otro y aún así poder estar juntos.

Este k-drama se encuentra en la plataforma de streaming, Netflix y cuenta con 10 episodios que tienen 70 minutos de duración cada uno.

Park Jae-eon es un estudiante universitario de las artes que aparenta ser alegre. Sin embargo, siempre se muestra indiferente ante las chicas. Un día conoce a Yoo Na Bi, una chica de su misma escuela que es muy desconfiada en el amor porque su expareja le fue infiel.

Los dos se conocen de forma sorprendente, empiezan a salir y a involucrarse con sus círculos sociales. Aunque poco a poco irán enfrentados a las dificultades que se interponen para tener una relación sana.