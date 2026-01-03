Netflix se ha consolidado con su extenso catálogo de series y películas como el destino preferido para los amantes de las producciones turcas. La plataforma de streaming tiene disponuble una ficción que no es para nada el clásico drama familiar; se trata de Shahmaran, una producción que combina a la perfección el romance apasionado con elementos de aventura y fantasía oscura.

A tan solo una semana de su estreno, esta serie turca logró posicionarse en el Top 5 de las series de habla no inglesa más vistas a nivel mundial. Desde su llegada al catálogo de series y películas de Netflix, esta ficción atrapó por completo a los usuarios y se volvió una de las favoritas dentro de su género.

Netflix: la romántica serie turca cargada de drama y misterio que arrasa desde su estreno y es tendencia a nivel mundial

De qué trata Shahmaran, la serie turca de Netflix

La trama sigue a Sahsu, una joven brillante e intrépida que viaja a Adana para dar clases, pero con un motivo oculto: enfrentar a su abuelo, quien abandonó a su madre años atrás. En este viaje de sanación familiar, Sahsu se encuentra con los Mar, una comunidad misteriosa que desciende de Shahmaran, la mítica “Reina de las Serpientes”.

La llegada de Sahsu no es casualidad. Los Mar creen fielmente que ella es la pieza clave para cumplir una profecía histórica. Sin embargo, todo se complica cuando conoce a Maran (interpretado por el galán Burak Deniz). Él es encantador y enigmático, pero esconde un secreto que desafía las leyes de la naturaleza: es mitad hombre y mitad serpiente.

Esta serie disponible en Netflix se basa en una leyenda del mito persa que aparece en el célebre libro Las mil y una noches. Con solo 8 episodios de aproximadamente una hora cada uno, Shahmaran es una opción ideal para un maratón de fin de semana.

Esta ficción no es solo romance; en ella también encontrarás suspenso, drama y una atmósfera de fantasía mística que recuerda a las grandes leyendas épicas. Además, la ambientación en Adana y la representación de la criatura mitológica real (muy conocida en Irán y Turquía) le dan un toque visual deslumbrante.

Si sos fan de las historias donde lo imposible se vuelve real y el romance tiene un tinte sobrenatural, Shahmaran es la recomendación que no podés dejar pasar en tu catálogo de Netflix.

Tráiler