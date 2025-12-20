Netflix tiene un extenso catálogo de series y películas. La plataforma de streaming cuenta con una amplia variedad de géneros para todos los gustos. Uno de los favoritos sin dudas es el romance. Recientemente estrenó una producción mexicana que sube la temperatura y juega con los límites de lo prohibido.

La plataforma de la N roja acaba de estrenar una comedia romántica que llegó para revolucionar el catálogo de series y películas. Este miércoles 17 de diciembre de 2025, Netflix estrenó la tercera temporada de una de las comedias románticas mexicanas más exitosas. El niñero ya está disponible nuevos capítulos para seguir la historia de amor entre Jimena y Gaby.

Netflix: la romántica serie mexicana que juega con los límites de lo prohibido y está entre las tendencias globales

De qué trata El niñero, la serie de Netflix

El niñero es una exitosa serie mexicana creada por Carolina Rivera que estrenó el 24 de diciembre de 2023 en Netflix. Ahora se acaba de estrenar su última temporada.

La trama de esta historia gira alrededor de la vida de Jimena (Sandra Echeverría), una ejecutiva que hace malabares para tratar de mantener su vida en orden. Entre criar a sus tres hijos, competir por la presidencia de la empresa y lidiar con su (casi) ex marido, está al borde del colapso.

Aunque el giro inesperado de su vida sucede cuando conoce a Gaby (Iván Amozurrutia). De forma totalmente inesperada, él resulta ser el niñero ideal para sus hijos. Desde entonces, entre risas y enredos, Gabriel y Jimena se irán enamorando sin importarles los estereotipos sobre los roles de género.

En la temporada 3, los caminos de Gabriel y Jimena vuelven a cruzarse, con más pasión e intriga. Esta serie disponible en Netflix se metió de lleno entre las tendencias a nivel global y es uno de los estrenos más esperados del 2025.

Tráiler