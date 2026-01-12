Netflix: la romántica película protagonizada por Maia Reficco y filmada en Italia que conquista a todos

Netflix sigue acumulando vistas y récords. La plataforma sigue presentado diferentes historias dentor de su catálogo de series y películas para todos los gustos. Entre los géneros favoritos de los usuarios sin dudas se encuentra el drama y el romance. Es por eso que hay una película protagonizada por Maia Reficco, la actriz argentina del momento, que se ha robado toda la atención.

Esta película se centra en una historia familiar y romántica. Desde su estreno en Netflix generó suma conexión en el público, especialmente, el argentino. Su nombre es “Dolce Villa” y está protagonizada por Maia Reficco. Este film ocupó el ranking de las cintas más vistas en Argentina gracias a su atrapante historia y sus protagonistas.

Netflix: la película protagonizada por Maia Reficco que promete una aventura a la italiana

De qué trata Dolce Villa, la película de Netflix

“Cuando su hija compra una casa destruida en la Toscana, Eric vuela a Italia para hacerle cambiar de idea, pero lo conquistan la belleza del lugar, un amor y un nuevo propósito”, dice la sinopsis oficial de Netflix.

“Dolce Villa” se centra en Eric, un exitoso empresario que siente preocupación al ver que su hija invierta todos sus ahorros en la restauración de una casa en ruinas ubicada en la Toscana, Italia.

Preocupado por esta decisión impulsiva, se ve obligado a viajar a la Toscana para detener a su hija. Sin embargo, durante el trayecto, comienza a descubrir nuevas perspectivas sobre la vida y el amor. Esto se hace aún más evidente cuando conoce a Francesca, una encantadora local que, con su calidez y conocimiento, le revela las bellezas y secretos de su tierra.

Netflix: reparto de Dolce Villa

Scott Foley como Eric

Violante Placido como Francesca

Maia Reficco como Olivia

Giuseppe Futia como Giovanni

Tráiler