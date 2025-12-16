Netflix tiene un amplio catálogo de series y películas para todos los gustos. Dentro de la gran variedad de opciones disponibles en la plataforma de streaming, uno de los géneros más populares está el romance y la acción. Es por eso que hay un título que se destaca y ha conseguido atrapar a todos los usuarios.

La plataforma de la N roja tiene una ficción protagonizada por grandes figuras de Hollywood. Will Smith y Margot Robbie le dan vida a esta historia que combina romance, tensión y giros inesperados. Focus se destaca en el catálogo de series y películas de Netflix por la química de sus protagonistas y escenas cargadas de tensión sexual.

Netflix: la romántica película cargada de tensión, con escenas subidas de tono, que es un éxito mundial

Con la dirección del dúo Glenn Ficarra y John Requa, responsables de darle un estilo ágil y visualmente atractivo, esta película estrenada en 2015 se volvió un éxito dentro del catálogo de Netflix. La química entre los actores fue uno de los puntos más celebrados por el público, consolidando a Focus como una propuesta entretenida y dinámica para los usuarios de la plataforma.

De qué trata Focus, la película de Netflix

La historia de Focus se centra en un estafador profesional que se cruza con una joven aprendiz decidida a dominar el arte del engaño.

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Focus: Maestros de la estafa señala: “Tres años después de terminar un romance con su protegida, el estafador Nicky Spurgeon la encuentra al otro lado de su nuevo y elaborado fraude”.

La trama muestra a un veterano estafador que acoge a una atractiva joven bajo su protectorado, pero las cosas se complican cuando ambos comienzan un romance. Mientras le enseña los trucos del oficio, ella desea estrechar demasiado los lazos con él, y este rompe de repente la relación. Tres años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, convertida en una mujer fatal, reaparece.

La dupla de Will Smith y Margot Robbie y su atractivo visual, convierten a esta película en una opción ideal para maratonear dentro del catálogo de Netflix.

Tráiler