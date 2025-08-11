Netflix: la película romántica que emociona con su historia basada en hechos reales y está entre las más vistas

Netflix tiene disponible en su catálogo de series y películas un título que es uno de los grandes clásicos del cine. Esta brillante biopic ha conquistado al mundo entero con su estreno y puede verse dentro de la plataforma de streaming desde la comodidad de casa. Ha sido nominada a los Premios Oscar y cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Russell Crowe y Jennifer Connelly.

Esta película, que fue añadida hace poco a los títulos de Netflix, está basada en hechos reales y tiene una historia dramática romántica que atrapa por completo a los suscriptores de la N roja. Se trata de nada más y nada menos que Una mente brillante, también conocida como Una mente maravillosa (A Beautiful Mind, en inglés).

Netflix: la emotiva película romántica basada en una historia real que está entre las más vistas de todos los tiempos

De qué trata Una mente brillante, la película de Netflix

La película catalogada dentro del género biopic fue dirigida por Ron Howard y llegó a los cines en 2001. Sin embargo, ahora tiene su revival gracias a su estreno en la popular plataforma de streaming. La trama se centra en la vida de John Forbes Nash (Russell Crowe), un matemático brillante que plantea una revolucionaria teoría y es reclutado para ayudar a los Estados Unidos en la Guerra Fría contra la Unión Soviética por su gran habilidad para descifrar códigos.

Una mente brillante tiene una duración de 2 horas 14 minutos y es considerada uno de los grandes clásicos del último tiempo. Esta película, ahora disponible en Netflix, podría considerarse un drama romántico gracias a su historia de amor y grandes actuaciones.

Además, la historia real de John Forbes Nash Jr. es realmente conmovedora ya que el genio matemático revolucionó el mundo justo cuando comienza a mostrar síntomas de esquizofrenia. Todo este proceso queda reflejado en la película que atrapa y conmueve a partes iguales.

Desde julio de 2025, este título está disponible dentro del catálogo de series y películas de la plataforma de streaming y no para de acumular visitas. Es que esta película es una de esas historias memorables, ideales para disfrutar en casa y no despejarse de la pantalla durante un par de horas.

