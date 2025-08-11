Netflix tiene en su catálogo de series y películas una verdadera joya que cautiva y conmueve con su historia de amor. Se trata de una comedia romántica que arrasa en toda Latinoamérica y ya está entre las más vistas de la plataforma.

Esta película protagonizada por Maxi Iglesias y Stephanie Cayo ha cautivado a todos los usuarios de Netflix. Gracias a su atrapante romance, se ha vuelto una de las más vistas dentro de la plataforma. Además, sus paisajes de ensueño hacen que nadie quiera despegar los ojos de la pantalla.

Netflix: la película romántica con paisajes de ensueño y mucha mística que está entre las más vistas

En su extenso catálogo, Netflix tiene una película ideal para quienes buscan historias de amor inolvidables. Hasta que nos volvamos a encontrar es la opción perfecta ya que transcurre en Cusco, Perú, y en ese escenario mágico nace este romance que atrapa y conmueve a todos los suscriptores de la N roja.

De qué trata Hasta que nos volvamos a encontrar, la película de Netflix

La película, escrita y dirigida por Bruno Ascenzo, es una de esas historias de romance que atrapan desde el primer momento. Está ambientada en uno de los destinos más fascinantes de Sudamérica y tiene un romance cautivador. Sin dudas, Hasta que nos volvamos a encontrar ha logrado conectar emocionalmente con miles de usuarios de Netflix en todo el mundo.

La trama se centra en la historia de Salvador Campodónico, un joven empresario (bastante ambicioso, pragmático y estructurado) que trabaja para la cadena hotelera de su familia que, además, es la más poderosa de España. Con el objetivo de desarrollar un nuevo proyecto, viaja a Perú. Pero el destino tiene otros planes para él.

Allí conoce a Ariana, una artista y mochilera que vive una vida diametralmente opuesta a la suya. Ella es libre y espontánea. Las diferencias entre ambos son evidentes desde el primer momento, aunque también hay una atracción innegable.

La película muestra el avance de esta relación entre dos personas que, en condiciones normales, probablemente jamás se habrían cruzado. Sin embargo, el viaje a Cusco, la mística de los Andes peruanos y la cultura del lugar, cambia a estos protagonistas. De esta manera, ambos comenzarán a cuestionarse toda su vida: sus decisiones, sus prioridades y su visión del amor.

Entre los puntos más destacados esta producción está por supuesto la fotografía. Cada escena fue diseñada para transmitir emoción a través de los paisajes de ensueño y un romance conmovedor. Sin dudas, esta película se ha convertido en una de las favoritas del público de Netflix y tiene motivos suficientes para estar entre las más vistas del género.

