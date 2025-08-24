Netflix ha sumado a su catálogo de series y películas nuevos títulos para que disfruten todos los suscriptores. Entre los estrenos más esperados del 2025 se encuentra un clásico del cine que ha conquistado al mundo entero con una historia cargada de drama y romance.

Se trata de una película que es considerada una de las grandes obras cinematográficas y que, sin dudas, se destaca dentro del género romance. Además de contar con un elenco de primer nivel, esta producción se ha convertido en una de las favoritas de quienes buscan historias dramáticas conmovedoras.

Netflix: la película romántica, basada en un libro de Jane Austen, que está entre las más vistas de todos los tiempos

Esta película, ya disponible en Netflix, dura 2 horas y es un drama romántico de esos que trascienden genaraciones. Kate Winslet y Emma Thompson son las protagonistas de esta historia basada en una exitosa novela, que no para de sumar visitas en la plataforma de streaming.

Sensatez y sentimientos, también conocida como Sentido y sensibilidad (Sense and Sensibility por su idioma original) se ha sumado recientemente al catálogo de Netflix y ya arrasa a nivel mundial. Dirigida por Ang Lee, esta película está basada en la novela homónima de Jane Austen, se estrenó en 1995 y desde entonces se ha convertido en un clásico del cine.

De qué trata Sensatez y sentimientos, la película de Netflix

Sensatez y sentimientos es un drama romántico que tiene una duración 2 horas 16 minutos. En su estreno, hace ya 30 años, ha logrado 7 nominaciones a los Premios Oscar, obteniendo el galardón a Mejor guion adaptado (Emma Thomson).

La trama de esta película, como la del libro, se centra en tres hermanas que, tras la muerte de su padre, se ven obligadas a depender de la generosidad de los demás. Situada en la Inglaterra del siglo XIX, esta historia muestra cómo dos de las jóvenes se deben enfrentar al amor y a las adversidades de la vida, cada una con su propio carácter:una, pura razón y sentido común; la otra, pura sensibilidad y pasión.

En agosto de este año, esta película llegó a la pantalla de Netflix para convertirse en una de las favoritas de sus suscriptores. Sensatez y sentimientos ha recibido grandes elogios por parte de la crítica especializada. Es una película ingeniosa, emotiva y bellamente realizada. Una comedia que ha sabido trascender generaciones y se volvió totalmente contemporánea.

