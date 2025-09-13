Netflix continúa sorprendiendo a sus suscriptores con su gran catálogo de series y películas. Esta plataforma de streaming tiene una enorme cantidad de títulos para todos los gustos. Entre ellos, se destaca una espectacular película de los hermanos Coen y en la que trabaja, Liam Neeson.

Inicialmente, esta ficción fue concebida como una mini-serie. Sin embargo, mutó a formato película. De esta manera Netflix sorprendió con una particular propuesta. Se trata de La Balada de Buster Scruggs, el reciente y ambicioso proyecto de los hermanos Ethan y Joel Coen.

Netflix: la película protagonizada que cuenta seis atrapantes historias y está protagonizada por Liam Neeson

Una vez más, la plataforma de la N roja vuelve a sorprender con una propuesta atrapante para los amantes del buen cine. El estilo tan característico de sus creadores está presente a lo largo de esta heterogénea colección de seis historias, todas ellas situadas en el Viejo Oeste norteamericano.

Se trata de una antología del western que cuenta con seis relatos cuyos protagonistas van desde un pistolero cantarín, a un atracador de bancos, un cómico itinerante o una joven que cruza el desierto en una caravana de carromatos en busca de marido. Además, cuenta con la actuación estelar de Liam Neeson, uno de los actores más destacados de la gran pantalla.

De qué se trata La balada de Buster Scruggs, la película de Netflix

La película La balada de Buster Scruggs está dividida en seis capítulos, cada uno enfocado desde una perspectiva distinta con respecto a la frontera del lejano Oeste de los Estados Unidos y a los peculiares personajes que habitan allí.

Por su parte, Liam Neeson se destaca en el capítulo donde el tono se hace más oscuro: Meal Ticket. El protagonista va de pueblito en pueblito con un espectáculo sin igual: un hombre sin piernas ni brazos que recita con brío y poder todo tipo de pasajes literarios, desde Shakespeare hasta poemas de Shelley pasando por el discurso de Gettysburg.

Pero hay un problema y es que en cada pueblo, menos público acude a ver el show, por lo que el empresario tendrá que tomar una decisión al respecto. Este es, sin dudas, el episodio más cruel y atrapante de todos.

La balada de Buster Scruggs es una de las apuestas más arriesgadas de Netflix y se destaca dentro de su amplio catálogo. Esta película de seis historias atrapantes es ideal para los amantes del cine western.

