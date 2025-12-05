Netflix: la película nórdica para adultos con escenas explícitas que generó una fuerte repercusión masiva tras su estreno

Con el fin de seguir consintiendo a quienes consumen el contenido que se encuentra dentro de la plataforma, Netflix puso a disposición de todos una película para adultos que causó todo tipo de revuelos después de su llamativo estreno.

La película danesa que se recomendará a continuación, dura 1 hora y 44 minutos, lo que en líneas generales se traduciría como 104 minutos. El film referido se estrenó durante el 2022, pero su impacto sigue latente en la actualidad.

La apuesta de Netflix que tanto se ha referenciado originalmente se titula Loving Adults, aunque en la plataforma se refleja como Amor Adulto. En cuánto al género se refiere, la ficción relata una historia con elementos de drama, suspenso, crimen y erotismo.

La película Loving Adults dura 104 minutos.

De qué trata la película Amor adulto

Según la reseña oficial de Netflix, la trama principal de la película gira en torno a un matrimonio aparentemente perfecto que esconde un oscuro secreto. Christian y Leonora son una pareja de éxito, unidos por el amor a su hijo y una vida cómoda. Sin embargo, la historia se desata cuando Christian decide confesarle a su esposa que está inmerso en una relación extramatrimonial que lo consume.

La reacción de Leonora, sin embargo, no es la esperada. La esposa, lejos de ser la víctima, se revela como un personaje peligroso y con una inteligencia cruel. En lugar de aceptar la separación, la protagonista de la película de Netflix le advierte a su entonces pareja que si él la abandona, ella se asegurará de que su vida sea destruida por completo, arrastrándolo a un punto de no retorno.

La película de Netflix se convierte en un vértigo psicológico en el que los cónyuges comienzan a maquinar planes para deshacerse del otro, revelando oscuros secretos y un nivel de obsesión que amenaza con la vida de ambos.

La película de Netflix originalmente se llama Loving Adults

Reparto de la película Amor adulto

Dar Salim como Christian.

Susse Wold como Britta.

Sonja Richter como Leonora.

Katinka Lærke Petersen como Xenia.

Mikael Birkkjær como Kim.

Tráiler de la película Amor adulto