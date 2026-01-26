Netflix: la película basada en hechos reales que expone una historia silenciada durante siglos

Como parte de las nuevas proyecciones que figuran dentro del catálogo de ofertas, Netflix sumó una nueva película a su plataforma. Este film se estrenó oficialmente el 7 de septiembre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, antes de llegar a salas de cine en España el 12 de septiembre de 2025.

Se trata de El Cautivo, un drama histórico y de aventuras que dura aproximadamente 134 minutos y está inspirado en episodios reales del cautiverio que vivió el joven Miguel de Cervantes en Argel en el siglo XVI, aunque toma libertades creativas para explorar esa experiencia desde una perspectiva artística y emocional.

La película dirigida por Alejandro Amenábar destaca también espacios cargados de historia como el Castillo de Santa Pola, el Alcázar de Sevilla y el Castillo de Marchenilla, que aportan verosimilitud y fuerza visual al relato.

De qué trata la película El Cautivo

De acuerdo con la reseña de Netflix, esta película recién incorporada al catálogo de la plataforma, es un drama histórico que se adentra en los años de cautiverio del joven Miguel de Cervantes en Argel, donde la supervivencia depende tanto de la astucia como de la fortaleza interior.

La cinta retrata con sobriedad un mundo marcado por el encierro, la incertidumbre y los choques culturales, pero también por la imaginación como refugio frente a la adversidad. A través de una narración íntima y contenida, el film muestra cómo la palabra, la memoria y la esperanza se convierten en herramientas de resistencia, ofreciendo una mirada humana y reflexiva sobre la libertad y el poder transformador de las historias.

Reparto de la película El Cautivo

Julio Peña como Miguel de Cervantes (el joven cautivo).

Alessandro Borghi como Hasán Bajá (el temible virrey de Argel).

Miguel Rellán como Rodrigo de Cervantes.

Fernando Esteso como un personaje clave en la trama de época.

Luna Pamies como la joven cautiva que despierta pasiones.

Albert Salazar como uno de los compañeros de infortunio.

