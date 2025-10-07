Netflix: la nueva película de drama psicológico protagonizada por Cillian Murphy que es un éxito total

Los dramas psicológicos están liderando las tendencias actuales y, para no quedarse atrás, Netflix empezó a complacer a su audiencia con nuevas y llamativas propuestas audiovisuales.

El 3 de octubre del año en curso, el servicio de streaming más consumido del mundo estrenó una nueva película que dura tan solo 92 minutos. La producción en cuestión es de origen británico y está protagonizada por nada más y nada menos que Cillian Murphy.

Después, en cuanto a la producción se refiere, se destaca que la película fue producida por Big Talk Studios junto con Netflix UK y, ambientada en el estilo de cine británico contemporáneo que se adapta perfectamente al antiguo Londres y Manchester que muchos conocieron.

En cuanto al género se refiere, la película se centra en un drama psicológico que contiene elementos de suspenso y explora en profundidad la memoria y la moralidad de los personajes, centrándose en las crisis emocionales y personales que cada cual experimenta.

De qué trata Steve, la nueva película de Netflix que todos están viendo

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, Steve sigue de cerca la historia de Steve O’Connor, un hombre que parecía sobrellevar una vida normal y la misma empieza a desmoronarse de la noche a la mañana cuando algunos recuerdos fragmentados empiezan a aparecer en su memoria y, rápidamente, lo hacen dudar hasta de su identidad.

Como es de suponer, Steve O’Connor intentará reconstruir su pasado para dar con el origen de esos recuerdos y es entonces cuando descubre oscuros secretos que le harán entender quién es en realidad y cuáles fueron las decisiones que lo pusieron al límite en su momento.

En la nueva película de Netflix, el protagonista deberá explorar los límites de la memoria, la redención que se visibiliza después de ello y la culpa que sale a relucir cuando las verdades quedan al descubierto.

Al igual que otras tantas películas de Cillian Murphy, Steve ya se encuentra dentro de las tendencias globales y destaca de manera significativa en la web con múltiples videos virales.

TRÁILER