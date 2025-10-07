Netflix: la miniserie francesa de 6 capítulos que está enloqueciendo a todos con su dramático crimen policial

Después de los múltiples éxitos que han sido lanzados durante el año en curso, Netflix se alzó con una nueva propuesta audiovisual. Para esta ocasión, el servicio de streaming más consumido del mundo decidió arriesgarse con una miniserie.

La miniserie en cuestión es francesa, se estrenó en Netflix el 3 de octubre del año en curso y cuenta con tan solo 6 capítulos, mismos que duran 45 minutos cada uno.

En cuanto al género de la serie se refiere, Netflix se aseguró de que esta nueva propuesta entrelazara de una manera impecable la comedia, el drama y las investigaciones policiales en Francia.

La nueva serie de Netflix se estrenó el 3 de octumbre.

Después, con respecto al elenco, en la miniserie de Netflix sobresalen muchas caras conocidas, pero las actrices que más destacan son: Malin Persson, Agnes Rase y la reconocida Josefin Asplund.

De qué trata La Nueva Brigada, la nueva miniserie de Netflix que todos están viendo

La Nueva Brigada es una comedía francesa que sigue de cerca la historia de un grupo de policías marginadas y excéntricas que terminan reunidas en una unidad especial llamada La Nueva Brigada.

En la unidad en cuestión, las policías deberán resolver los casos que otros departamentos rechazaron por la complejidad de los mismos o, en su defecto, por la falta de pruebas. Desde entonces, La Nueva Brigada tendrá que demostrar con hechos la inteligencia que poseen y cuánto podrían diferenciarse del resto.

Claro que, para lograr trazar grandes objetivos, La Nueva Brigada tendrá que enfrentar múltiples conflictos de intereses, sociales y personales que las pondrán al límite y las harán reflexionar sobre lo que verdaderamente quieren en la vida.

La nueva serie de Netflix es francesa.

Esta nueva serie de Netflix es ligera, por lo cual, sencilla de procesar e, incluso, cuenta con mensajes reflexivos de redención, segundas oportunidades y lo que verdaderamente sería el trabajo en equipo.

Aunque es muy pronto para deducir si la miniserie de Netflix será un éxito o no, lo cierto es que ya destaca entre las tendencias globales de la plataforma y las críticas que ha recibido son positivas.

