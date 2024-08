Netflix: la miniserie de seis capítulos que te atrapará por su trama

Netflix no deja de innovar con su catálogo de películas y series. Tras el éxito de Bridgerton, House of Cards y Stranger Things, la plataforma sigue apostando cada vez más por sus historias.

Dicho esto, una de las nuevas producciones de Netflix, ha dado mucho de qué hablar. Se trata de “A Good Girl’s Guide to Murder” una miniserie británica basada en la novela de Holly Jackson con el mismo nombre.

Netflix: sinopsis oficial de A Good Girl’s Guide to Murder

“Cinco años después del asesinato de una chica de 17 años en un tranquilo pueblo inglés, un estudiante está decidido a descubrir la verdad y encontrar al verdadero asesino”, destacó la sinopsis oficial de Netflix.

Netflix: la miniserie de seis capítulos que te dejará tensionado Foto: Netflix

De qué se trata A Good Girl’s Guide to Murder

“A Good Girl’s Guide to Murder” abarca la historia de Andie Bell, una adolescente que desapareció cinco años atrás. Tras desconocerse su paradero, Sal Singh, su pareja, se declaró culpable antes de suicidarse.

Netflix: la miniserie de seis capítulos que te dejará tensionado Foto: FORBES

Tras este abrupto final, Pip Fitz-Amobi, quien será la protagonista de la trama, buscará probar que Sal no fue el culpable de la desaparición de Andie.

Ahora bien, para lograr solventar el misterio, Pip pasará por diferentes obstáculos. Tras entrevistar a los amigos y conocidos de Andie, le trae sumas amenazas. Por tanto, tanto ella como el hermano de Sal buscarán luchar contra todas las adversidades para resolver el caso.

Netflix: reparto de A Good Girl’s Guide to Murder

Emma Myers

Zain Iqbal

Asha Banks

Raiko Gohara

Jude Morgan-Collie

Yali Topol Margalith

Yasmin Al-Khudhairi

Henry Ashton

Carla Woodcock

Mathew Baynton

Gary Beadle

Anna Maxwell Martin

Netflix: el libro base de A Good Girl’s Guide to Murder

La nueva miniserie de Netflix es la adaptación de la primera novela escrita por Holly Jackson. La historia forma parte de una trilogía de libros que presenta las aventuras de Pip por resolver diferentes misterios.

Holly Jackson, la autora de la novela de "A good girl’s guide to murder". Foto: Penguin Random Jackson

Su primer libro, A Good Girl’s Guide to Murder, logró posicionarse como best seller por el New York Times. Por tanto, se espera que la adaptación de Netflix pueda dar vida a toda la trilogía.

Finalmente, la autora tiene 31 años y estudió lingüística literaria y escritura creativa en la Universidad de Nottingham con una maestría en inglés. Su afán por los misterios y crímenes fueron los cimientos para conformar su historia.

Netflix: así es el tráiler de A Good Girl’s Guide to Murder